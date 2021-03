Κοινωνία

Σεπόλια: Νεκρή η ηλικιωμένη που παρασύρθηκε από συρμό

Υπέκυψε στα τραύματά της η άτυχη γυναίκα. Έρευνες από τις Αρχές για το συμβάν.

(φωτό αρχείου)

Τραγωδία με μία νεκρή γυναίκα στα Σεπόλια.

Συρμός του προαστιακού παρέσυρε την ηλικιωμένη στη συμβολή της Κωνσταντινουπόλεως με την Δαμβέργη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη γυναίκα παρέλαβε πολύ σοβαρά τραυματισμένη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν άντεξε στα τραύματά της και υπέκυψε καθ οδόν προς το νοσοκομείο.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στις ράγες η γυναίκα, ενώ έρευνες διενεργούν οι Αρχές.