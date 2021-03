Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη winmasters στο “Παλατάκι”! (εικόνες)

O “δικέφαλος του βορρά” υπέγραψε συμφωνία χορηγίας με την εταιρεία.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ παρουσίασε επίσημα τη μεγάλη χορηγική συμφωνία με τη winmasters σε μια ειδικά διαμορφωμένη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Μαρτίου στο Κλειστό Γήπεδο της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Αντιπρόεδρος του ΤΑΠ ΠΑΟΚ κ. Κώστας Παϊσιάδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της winmasters κ. Θωμάς Τζόκας. Αμφότεροι μίλησαν για μια σημαντική συνεργασία που επιτυγχάνεται σε μια δύσκολη περίοδο για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο κ. Παϊσιάδης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, αλλά και εγώ προσωπικά είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάει ο αθλητισμός ισχυρά brands όπως η winmasters βρίσκονται δίπλα σε μεγάλα σωματεία. Με χαρά χαιρετίζουμε τον Μεγάλο Χορηγό του Α.Σ. ΠΑΟΚ. Για εμάς η winmasters δεν είναι απλά ένας Χορηγός, είναι ένα θεμέλιο καινούριο που θα ανοίξει έναν ορίζοντα που θα διαρκέσει χρόνια».

Από την πλευρά του, ο κ. Τζόκας σημείωσε: «Για εμάς είναι μεγάλη τιμή να είμαστε Χορηγοί του ΠΑΟΚ. Κάποια όνειρα που είχαμε στη winmasters σιγά σιγά εκπληρώνονται. Με τη βοήθεια λαοφιλών Συλλόγων, όπως ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας».

Στην αίθουσα τύπου του «PAOK SPORTS ARENA» βρέθηκαν ακόμη και αθλητές που εκπροσώπησαν τα αγωνιστικά τμήματα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ με σκοπό να καλωσορίσουν τη winmasters ως Μεγάλο Χορηγό του Συλλόγου για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.

Σημειώνετια ότι για τη διεξαγωγή της συνέντευξης τύπου τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.