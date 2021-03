Κοινωνία

Χαλάρωση lockdown με φόντο την επιστράτευση γιατρών!

Διάσταση απόψεων στην τηλεδιάσκεψη Κικίλια με τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων. Στη "ΜΕΘ" το ΕΣΥ. Οι "βαλβίδες αποσυμπίεσης" και τα selfie rapid tests.

Τις "βαλβίδες αποσυμπίεσης" της κόπωσης των πολιτών, από το παρατεταμένο lockdown, ενεργοποίησε η Κυβέρνηση, με τα νέα μέτρα που τέθηκαν, από σήμερα, σε ισχύ.

Από απόψε, η απαγόρευση κυκλοφορίας και τα Σαββατοκύριακα θα ξεκινάει στις 9:00 το βράδυ, όπως τις καθημερινές, ενώ τη Δευτέρα θα "σηκώσουν ρολά" κομμωτήρια και κέντρα περιποίησης νυχιών. Για να μπορέσει κάποιος να μετακινηθεί προς αυτούς τους χώρους απαιτείται να αποστείλει το sms στο 13033. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, θα επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις κατόπιν ραντεβού με βεβαίωση τύπου Β ή αποστολή sms στο 13033 με την επιλογή 6.

Ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και τα δημόσια πάρκα. Οι εκκλησίες θα λειτουργούν, με αναλογία ενός πιστού ανά 25 τμ και με υποχρεωτικό τεστ για κορονοϊό, σε ιερείς και ψάλτες, για τις λειτουργίες της Κυριακής της Ορθοδοξίας, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και τους δεύτερους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.

Ένα selfie rapid test ανά εβδομάδα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία όσοι το επιθυμούν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους ενώ στόχος της κυβέρνησης με αυτόν τον τρόπο είναι να φτάσουν τα 10.000.000 τεστ ημερησίως. «Οι πολίτες θα δείξουν την απαιτούμενη ευθύνη, θα υπάρξει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την Πολιτεία»: τη βεβαιότητα αυτή κατέθεσε, μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης αναφορικά με τα μέτρα αποσυμπίεσης. «Όπως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που χρησιμοποίησε τα rapid tests, έτσι η Ελλάδα θα είναι πάλι η πρώτη χώρα, ή από τις πρώτες χώρες, που θα χρησιμοποιήσει τη νέα τεχνική των self tests» πρόσθεσε.

Οι ειδικοί, πάντως, προβληματίζονται, καθώς ο αριθμός νέων κρουσμάτων παραμένει υψηλός και οι αντοχές των νοσοκομείων δοκιμάζονται επικίνδυνα. Στα νοσοκομεία συγχωνεύονται κλινικές, ώστε να ελευθερωθούν κρεβάτια, για περιστατικά κορονοϊού, ενώ 40 ασθενείς βρίσκονται σε λίστα αναμονής, για ένα κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παράλληλα, έληξε η προθεσμία των 48 ωρών, που είχε δώσει ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ζητώντας από ιδιώτες γιατρούς να στηρίξουν το ΕΣΥ. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας μόλις 60 γιατροί είχαν ανταποκριθεί, δηλαδή πολύ λιγότεροι από τον αριθμό των 200 που ζητούσε ο υπουργός Υγείας για να μην προχωρήσει σε "επιστράτευση".

Εξάλλου, η τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιούνταν από τις 11:00 το πρωί μεταξύ του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια και του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, παρουσία όλων των προέδρων των ιατρικών συλλόγων της χώρας έληξε χωρίς συμφωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός δεν πήρε τις επιθυμητές απαντήσεις στην έκκλησή του για την ενίσχυση του ΕΣΥ, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των διασωληνωμένων. Έτσι, θεωρείται πολύ πιθανή η απόφαση για "επιστράτευση" ιδιωτών γιατρών.

«Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, έχουμε πει ότι θα χρησιμοποιούμε τους δημόσιους πόρους και όποτε χρειάζεται, θα συνεργαζόμαστε με τους ιδιωτικούς πόρους για να στηρίξουμε το σύστημα υγείας. Όταν φτάνουμε, όμως, σε κάποια όρια και δεν υπάρχει αυτή η εθελοντική συνεργασία, θα πρέπει η οργανωμένη πολιτεία -εν προκειμένω η Κυβέρνηση- να παίρνει σκληρές αποφάσεις. Επομένως, εάν χρειάζεται να πάμε σε επιτάξεις ή επιστρατεύσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, θα το κάνουμε», ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.