Κοινωνία

Σεξουαλική κακοποίηση: καταθέσεις σοκ για τον αθλητικό παράγοντα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις δύο αθλητριών για τον παράγοντα κολυμβητικού συλλόγου, ο οποίος έχει προφυλακιστεί με την κατηγορία ότι τις κακοποιούσε σεξουαλικά.