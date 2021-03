Υγεία - Περιβάλλον

Πατούλης: Σύσκεψη Ιατρικών Ενώσεων για την κάλυψη κενών στο ΕΣΥ

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κάλυψη των κενών στο ΕΣΥ από ιδιώτες γιατρούς.

«Συστράτευση κι όχι επιστράτευση» ζήτησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης αναφερόμενος στο κάλεσμα του υπουργείου Υγείας προς τους ιδιώτες γιατρούς.

Ο ίδιος έκανε λόγο για προσπάθεια κάλυψης των κενών με μετακίνηση γιατρών από την Πρωτοβάθμια φροντίδα.

Όπως έκανε γνωστό στις 10:00 θα γίνει σύσκεψη με Ενώσεις γιατρών, με στόχο την κάλυψη των κενών.

«Θα δούμε πώς έστω κι αυτές τις ώρες μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των γιατρών. Θα προσπαθήσουμε στη σύσκεψη και αισιοδοξώ ότι θα καλύψουμε τον αριθμό των γιατρών», εκτίμησε ο Γιώργος Πατούλης.