Οικονομία

Επίδομα 400 ευρώ: Έρχεται υπουργική απόφαση για τους επιστήμονες

Τι ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης.

Υπουργική απόφαση για παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες ετοιμάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Ο υπουργός Εργασίας, απαντώντας, στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλη Κεγκέρογλου υπογράμμισε ότι από τα συνολικά 40 εκατ. ευρώ που είχαν αρχικά δεσμευτεί, έχουν περισσέψει σχεδόν 23 εκατ. ευρώ και τα συναρμόδια υπουργεία ετοιμάζουν σχέδιο για την διανομή τους σε επιστήμονες ως έκτακτο επίδομα 400 ευρώ.

Ωστόσο, επισήμανε πως η παροχή των ποσών θα γίνει με αυστηρούς ελέγχους καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες παρατήρησαν πως μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για στήριξη των καλλιτεχνών αυξήθηκαν κατακόρυφα οι εγγραφές μουσικών του δρόμου.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέα δέσμη μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που θα ισχύσουν τον Απρίλιο.