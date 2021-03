Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε Καμπετσή

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/03) η επέκταση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Αργύρη Καμπετσή έως το καλοκαίρι του 2024. Ο 22χρονος επιθετικός υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο (το «τρέχων» λήγει στις 30 Ιουνίου), το οποίο θα τεθεί σε ισχύ απ’ την 1η Ιουλίου 2021, ενώ οι απολαβές του θα ανέβουν στις 140.000 ευρώ για τη σεζόν 2021/22.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Αργύρη Καμπετσή. Ο ποδοσφαιριστής μας υπέγραψε σήμερα το νέο συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2024. Ο Αργύρης εντάχθηκε στο δυναμικό του Τριφυλλιού το καλοκαίρι του 2018. Στα χρόνια της παρουσίας του στην ομάδα έχει καταγράψει 59 συμμετοχές και έχει πετύχει επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις».

Αμέσως μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Αργύρης Καμπετσής τόνισε: «Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο κι όσους με εμπιστεύτηκαν! Θα συνεχίσω στον δρόμο που έχω χαράξει από την πρώτη μέρα που ήρθα στον Παναθηναϊκό, να τιμώ το συμβόλαιό μου και να βοηθώ την ομάδα δουλεύοντας πολύ σκληρά και πάντα ταπεινά.

Υπήρξαν προτάσεις κι από ομάδες του εξωτερικού, αλλά για εμένα δεν μετράει μόνο το οικονομικό κομμάτι. Η επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη και στους τίτλους είναι ο στόχος όλων μας και αποτελούν τεράστιο κίνητρο για μένα».