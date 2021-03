Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: πληρωμές στους ιδιοκτήτες ακινήτων

Σήμερα οι πληρωμές για τα κουρεμένα ενοίκια του Ιανουαρίου. Πότε θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις που αφορούν υποθέσεις από το Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Σήμερα πρόκειται να καταβληθούν από την ΑΑΔΕ αποζημιώσεις προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα κουρεμένα ενοίκια του Ιανουαρίου του 2021, σύμφωνα με πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πρόκειται για καταβολές που αφορούν 150.000 ΑΦΜ και αντίστοιχο αριθμό ιδιοκτητών.

Αύριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις που αφορούν υποθέσεις από το Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Επίσης από τα μεσάνυκτα της Τετάρτης και όλη την 25η Μαρτίου το TAXIS θα πραγματοποιεί συμψηφισμούς για προηγούμενες δηλώσεις ιδιοκτητών ακινήτων.