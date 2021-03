Κοινωνία

Νέα Σμύρνη – ειδικός φρουρός: σταμάτησαν να με χτυπούν πιστεύοντας ότι πέθανα

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε πεσμένος στο έδαφος και δεχόμενος αλλεπάλληλα χτυπήματα, περιέγραψε στην κατάθεση του ο ειδικός φρουρός της ομάδας ΔΡΑΣΗ.

Ο 28χρνος ειδικός φρουρός της ομάδας ΔΡΑΣΗ που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα στη Νέα Σμύρνη, έσωσε σήμερα κατάθεση για το περιστατικό της 9ης Μαρτίου.

Παρουσία του δικηγόρου του, Θάνου Πλεύρη, εξιστόρησε τα περίπου 120 εφιαλτικά δευτερόλεπτα που βίωσε πεσμένος στο έδαφος και δεχόμενος αλλεπάλληλα χτυπήματα.

Μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι σταμάτησαν να τον χτυπούν, πιστεύοντας ότι έχει πεθάνει, από τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του.

Η κατάθεση του ειδικού φρουρού:

Αισθάνθηκα από πίσω μου κάποιον να ορμάει επάνω μου, να με πιάνει από το λαιμό και ρίχνοντάς με κάτω να μου τραβάει το κράνος με το χέρι του προκειμένου να βγει. Το κράνος όντως βγήκε παρόλο που ήταν ασφαλισμένο στο λαιμό μου.

Όσο βρισκόμουν στο έδαφος αισθάνθηκα αρχικά ένα λάκτισμα επάνω μου και στη συνέχεια ένα καταιγισμό χτυπημάτων από πλήθος ατόμων που όρμησαν επάνω μου, τα οποία στόχευαν κατευθείαν στο κεφάλι, φωνάζοντας παράλληλα «σκοτώστε τον, πάρτε του το όπλο», «θα πεθάνεις κωλόμπατσε».

Εγώ προσπάθησα να προστατέψω το όπλο μου γιατί αισθανόμουν να το τραβάνε από τη θήκη μου. Προσπάθησα να προστατέψω όσο μπορούσα το σώμα μου και το κεφάλι μου με τα χέρια μου, καθώς ένιωθα ένα τεράστιο πλήθος να με χτυπάει.

Πήραν κομμάτια από τον εξοπλισμό μου και από ότι συνειδητοποίησα μου έλειπαν γεμιστήρες. Από τη στιγμή που ένα τόσο μεγάλο πλήθος κόσμου με χτυπούσε στο κεφάλι με σκοπό να με σκοτώσει δεν θα δίσταζε παίρνοντας το όπλο μου να με πυροβολήσει και κάποιος.

Εκείνη τη στιγμή ένιωθα ότι τελειώνω, ότι φθάνει το τέλος μου, ότι το πλήθος δεν θα σταματήσει να με χτυπάει μέχρι να με δει να πεθαίνω. Νιώθω ότι στα τελευταία δευτερόλεπτα που με χτυπούσαν έχασα τις αισθήσεις μου. Όλο αυτό το περιστατικό διήρκεσε περίπου 2 λεπτά. Θεωρώ ότι επειδή έχασα τις αισθήσεις μου το πλήθος, νόμιζε ότι είχα πεθάνει, οπότε και μείωσε τα χτυπήματα σε βάρος μου.