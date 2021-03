Κόσμος

Μπλίνκεν: Έχουμε διαφορές με την Τουρκία, αλλά... είναι παλιός σύμμαχος

Τι δήλωσε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για τους S-400 και την Ανατολική Μεσόγειο σε διαδικτυακή συζήτηση με το Γ.Γ. του ΝΑΤΟ.

"Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε διαφορές με την Τουρκία για την αγορά των S-400 και την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης δεν είναι μυστικό ότι η Τουρκία είναι παλιός σύμμαχος. Είναι προς το συμφέρον μας να κρατήσουμε την Τουρκία στο ΝΑΤΟ και είναι και προς το συμφέρον της Τουρκίας". Αυτό δήλωσε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν σε διαδικτυακή συζήτηση με το Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ που διοργανώθηκε, λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Ο Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε, επίσης, ότι "το ΝΑΤΟ έδειξε την ικανότητά του να βοηθάει στην επίλυση διαφορών, όπως για παράδειγμα ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο ".

Από την πλευρά του ο Γ. Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι το ΝΑΤΟ είναι "πλατφόρμα συνεννόησης" και πως είναι θετικό να καθόμαστε γύρω από το ίδιο τραπέζι όταν υπάρχουν διαφορές. Αναφέρθηκε και στο Νατοϊκό μηχανισμό αποκλιμάκωσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, λέγοντας ότι άνοιξε το δρόμο για τις διερευνητικές συνομιλίες.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ καλωσόρισε τον Άντονι Μπλίνκεν, o οποίος για πρώτη φορά συμμετέχει σε Υπουργική Σύνοδο του ΝΑΤΟ, λέγοντας: "Έχουμε τώρα μια μοναδική ευκαιρία να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο για τις διατλαντικές σχέσεις. Χαιρετίζω θερμά το μήνυμα της κυβέρνησης Μπάιντεν για την ανοικοδόμηση συμμαχιών και την ενίσχυση του ΝΑΤΟ".

Τα βασικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, είναι το μέλλον της Ατλαντικής Συμμαχίας ως το 2030, η κλιματική αλλαγή, το Αφγανιστάν και η Ρωσία.