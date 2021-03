Κόσμος

Αποστάσεις Κομισιόν από το “άνοιγμα” σε Ισραηλινούς τουρίστες

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Της Μαρίας Αρώνη

Οι συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ για την απαγόρευση των μη απαραίτητων ταξιδιών από τρίτες χώρες πρέπει να γίνονται σεβαστές από τα κράτη-μέλη. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Κρίστιαν Βίγκαντ, κληθείς να σχολιάσει το άνοιγμα της Ελλάδας σε Ισραηλινούς τουρίστες που κατέχουν "πράσινο διαβατήριο".

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι οι συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ για την απαγόρευση των μη απαραίτητων ταξιδιών από τρίτες χώρες, παραμένουν σε ισχύ.

«Όπως ξεκάθαρα περιγράφεται στην πρόταση της Κομισιόν για το ψηφιακό "πράσινο πιστοποιητικό", εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τα πιστοποιητικά αυτά θα είναι συμβατά με τα αντίστοιχα τρίτων χωρών. Προς το παρόν υπάρχουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί στα μη απαραίτητα ταξίδια», πρόσθεσε ο Βίγκαντ..