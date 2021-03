Κοινωνία

Εμπρησμοί αυτοκινήτων στην Αττική

Συναγερμός τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για δύο περιπτώσεις εμπρησμού αυτοκινήτων.

(εικονα αρχείου)

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα που πέρασε στην Αττική, με δύο περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων σε Αιγάλεω και Ταύρο.

Συγκεκριμένα, συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 03.00 το πρωί στην Πυροσβεστική για κατάσβεση πυρκαγιάς σε όχημα επί της οδού Κύπρου στο Αιγάλεω Αττικής. Επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Νωρίτερα, κατεσβέσθη πυρκαγιά σε άλλο αυτοκίνητο, στη συμβολή των οδών Αρχιμήδους και Αναξαγόρα, στον Ταύρο Αττικής. Και σε αυτή την περίπτωση επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.