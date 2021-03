Κόσμος

Κορονοϊός – Βραζιλία: νέο “μαύρο” ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Τα θύματα της πανδημίας «αγγίζουν» πλέον τις 300.000, αλλά ο Μπολσονάρου συνεχίζει να εναντιώνεται στην επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Στη Βραζιλία ξεπεράστηκε χθες Τρίτη, για πρώτη φορά, το όριο των τριών χιλιάδων θανάτων εξαιτίας της COVID-19 μέσα σε ένα 24ωρο, κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας.

Η χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων κατέγραψε 3.251 θανάτους και 82.493 επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού να φθάνει τους 298.676 νεκρούς επί συνόλου 12,1 εκατομμυρίων μολύνσεων.

Η Βραζιλία καταγράφει τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος εναντιώνεται στην επιβολή περιοριστικών μέτρων από πλευράς των κυβερνητών των πολιτειών αποκαλώντας τους «τύραννους» και γενικά υποβαθμίζει εξαρχής τη σοβαρότητα της υγειονομικής κρίσης, όρκισε νωρίτερα χθες νέο υπουργό Υγείας τον Μαρσέλου Κεϊρόγκα, τον τέταρτο της θητείας του, την ώρα που οι θάνατοι παίρνουν διαστάσεις χιονοστιβάδας.

Η κατάσταση μοιάζει εκτός ελέγχου, την ώρα που η εκστρατεία ανοσοποίησης κινείται με αργό ρυθμό και τα περιοριστικά μέτρα διαφέρουν πολύ από τη μια πολιτεία στην άλλη, την ώρα που τα νοσοκομεία καταρρέουν.

Μόλις το 2,6% του πληθυσμού έχει λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου του ενώ το 7,6% των πολιτών (12,1 εκατ.) έχει λάβει την πρώτη, σύμφωνα με δεδομένα του ινστιτούτου Fiocruz.

Ο Δρ. Κεϊρόγκα, που ονομάστηκε επόμενος υπουργός Υγείας τη 15η Μαρτίου, αντικαθιστά τον στρατηγό Εντουάρντου Παζουέλου, στρατιωτικό εν ενεργεία χωρίς την παραμικρή σχέση με την ιατρική που μολαταύτα χειρίστηκε την αντιμετώπιση της πανδημίας το μεγαλύτερο μέρος της.

Η Καρίσα Ετιέν, επικεφαλής του Παναμερικανικού Οργανισμού Υγείας, μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προειδοποίησε χθες ότι η επιδημιολογική κατάσταση εκτυλίσσεται με εξαιρετικά «επικίνδυνο» τρόπο στη Βραζιλία και κάλεσε όλους τους Βραζιλιάνους να πάρουν μέτρα.

Καθώς ο πρόεδρος Μπολσονάρου άρχιζε να εκφωνεί τηλεοπτικό διάγγελμα, σε πολλές πόλεις της Βραζιλίας κυριαρχούσε ο ήχος πολιτών που χτύπαγαν σκεύη κουζίνας, διαδεδομένη μορφή αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.