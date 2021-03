Πολιτική

25η Μαρτίου: το επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προσφώνηση της ΠτΔ προς τους υψηλούς προσκεκλημένους και οι αντιφωνήσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Με κάθε επισημότητα και με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε τους ξένους ηγέτες στο Προεδρικό Μέγαρο για το επίσημο δείπνο με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

Κατά την προσφώνησή της, η Κυρία Σακελλαροπούλου, αφού καλοσώρισε τους υψηλούς προσκεκλημένους και τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στη χώρα μας, τόνισε ότι οι λαοί μας διατηρούν μακρά φιλία και δεσμούς ισχυρούς από τη γέννηση του σύγχρονου ελληνικού Κράτους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συμβολή των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ρωσίας, στον αγώνα υπήρξε σπουδαία και υπενθύμισε ότι το φιλελληνικό κίνημα παρείχε συνεχή υποστήριξη, υλική και ηθική, ενώ παρατήρησε ότι μεγάλες μορφές του πνεύματος και των τεχνών ύμνησαν την εξέγερση των Ελλήνων και επηρέασαν ριζικά την κοινή γνώμη στην Ευρώπη και την Αμερική. «Διαμορφώθηκε μια φιλελληνική συνείδηση που διέκρινε στην απελευθέρωση της χώρας μας ένα μείζον γεωπολιτικό και πολιτειακό γεγονός» τόνισε η Πρόεδρος.

Αναφερόμενη στην αυταπάρνηση και την αυτοθυσία, με την οποία πολέμησαν οι Έλληνες, η κυρία Σακελλαροπούλου επεσήμανε ότι όλες οι κοινωνικές τάξεις, λαϊκοί και κληρικοί, ενώθηκαν μπροστά στον πάνδημο σκοπό για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και πρόσθεσε ότι στο πλευρό των Ελλήνων ήταν και Κύπριοι της Διασποράς που μετείχαν στη Φιλική Εταιρεία και ενίσχυσαν οικονομικά την Επανάσταση, ενώ πολλοί ήταν οι γενναίοι Κύπριοι αγωνιστές, με πιο γνωστή την ηρωική «Φάλαγγα των Κυπρίων», που έδωσαν το αίμα τους στις μάχες του ’21.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι οι πρόγονοί μας δεν αγωνίστηκαν, μόνο για την ανεξαρτησία τους, αλλά και για την πολιτική τους ελευθερία, καθώς υπό την επιρροή ιδίως της αμερικανικής και της γαλλικής επανάστασης, έθεσαν τις βάσεις για ένα Κράτος δημοκρατικό και φιλελεύθερο.

Μάλιστα, τόνισε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα από την κήρυξη της Επανάστασης κατοχύρωσαν, στα Συντάγματα του Αγώνα, τη δημοκρατική αρχή και την αντιπροσώπευση, τα δικαιώματα και τη διάκριση των λειτουργιών. «Στον ελληνικό συνταγματισμό εντοπίζουμε το ισχυρό αποτύπωμα του διαφωτισμού και τη δημιουργική ορμή που ενέπνευσαν στους Έλληνες τα ιδανικά της ελευθερίας και της ισότητας» υπογράμμισε η Πρόεδρος για να πρόσθεσε ότι «Η Ελληνική Επανάσταση λειτούργησε ως χωνευτήρι της νεωτερικότητας και της παράδοσης. Οι τοπικές κοινότητες συγκροτήθηκαν σε ένα συλλογικό πολιτικό σώμα. Η βούληση του έθνους κατέστη ενιαία και αδιαίρετη, φορέας της εξουσίας και της ενότητας του λαού μας». Ωστόσο, παρατήρησε, ότι η κληρονομιά του 1821 δεν είναι μόνον ελληνική. Αντιθέτως φέρει την οικουμενικότητα και την καθολικότητα των ιδεών και των αξιών της εποχής της.

Όπως είπε, σε αυτό το κεκτημένο επιστρέφουμε, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών και αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με πρώτη την πανδημία, η οποία δοκιμάζει την υγεία και την ελευθερία μας, αλλά και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και ο διάλογος των πολιτισμών, η αναγωγή μας στις καταβολές του διαφωτισμού και του συνταγματισμού δεν συνιστά μια θεωρητική άσκηση. «Η προσήλωσή μας στη διαφύλαξη όλων εκείνων των εγγυήσεων και των θεσμικών αντιβάρων απέναντι στην κατάχρηση εξουσίας, δημόσιας και ιδιωτικής, θωρακίζει τη δημοκρατία μας» υπογράμμισε η Πρόεδρος και σημείωσε ότι ο πολιτικός και ιστορικός χρόνος τρέχει πια με ρυθμούς που δυσχεραίνουν την κατανόηση και τη διαχείριση των γεγονότων.

Ακολούθως, αναφέρθηκε σε όλους εκείνους που αμφισβητούν το Κράτος Δικαίου, με αφορμή τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών και μιλούν για κόπωση και κρίση της δημοκρατίας. Στη δημόσια σφαίρα οι εντάσεις είναι πυκνές. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολιτική κινητοποιεί το πάθος και το συναίσθημά μας, διεγείρει το θυμικό μας. Όμως δεν πρέπει να ταυτίζεται με αυτό. Η πολιτική συνομιλεί με τις προτεραιότητες και τις περιστάσεις, υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον. Η δημοκρατία μας δεν συρρικνώνεται στη συγκυρία. Τη συγκροτούν, την οριοθετούν και την καθοδηγούν οι βασικές αρχές και αξίες του συνταγματικών μας κειμένων, αυτές που προσέδωσαν πνοή και σθένος στην Πολιτεία μας και συνέχουν τον λαό μας» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και κατέληξε τονίζοντας ότι «Στις κοινές μας αυτές παραδοχές, ιστορικές και αξιακές, πολιτικές και πολιτισμικές, έχουν στερεωθεί και ακμάσει, τους τελευταίους δύο αιώνες, οι σχέσεις μεταξύ των εθνών μας. Σε αυτές έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη χαρά να αποδίδουμε από κοινού την πιο υψηλή τιμή».





Αναστασιάδης: Το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» συμπυκνώνει ολόκληρη την ιστορία του σύγχρονου Ελληνισμού

«Η ιδέα της ελευθερίας κατάφερε μέσα από την ηρωική αυτή Επανάσταση να απαλείψει τις όποιες διαφορές, να συνενώσει και να αναδείξει εν τέλει νικητή το ολιγάριθμο των Ελλήνων έναντι της πολυάριθμης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατά την αντιφώνησή του.

Ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε τη συγκίνηση αλλά και τη χαρά του για την πρόσκληση να παραστεί και να συνεορτάσει μαζί με τον Ελληνικό λαό τη συμπλήρωση της διακοσιετηρίδας από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Αναφερόμενος στον ηρωικό αυτόν αγώνα των Ελλήνων, τόνισε ότι συνοψίζεται μέσα από το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος», απαντώντας στο υπαρξιακό ερώτημα του Ρήγα Φεραίου «ως πότε παλληκάρια θα ζούμε στα στενά».

«Ένα σύνθημα, το οποίο, αποτέλεσε το θεμέλιο της οικοδόμησης του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, συμπυκνώνοντας παράλληλα ολόκληρη την ιστορία του σύγχρονου Ελληνισμού» υπογράμμισε ο κ. Αναστασιάδης.

Πρίγκιπας Κάρολος: Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά! Ζήτω η Ελλάς!

Συγκίνησε και συγκλόνισε με τον λόγο του ο πρίγκιπας Κάρολος ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για την Ελλάδα, την πατρίδα του παππού του, όπως είπε και τον τόπο γέννησης του πατέρα του.

Ο πρίγκιπας Κάρολος αναφέρθηκε στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης ενώ το καλύτερο στην αντιφώνησή του το φύλαξε για το τέλος οπότε και αναφώνησε στα ελληνικά «Χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά» και «Ζήτω η Ελλάς»!

Φλοράνς Παρλί: Στην Ελλάδα βρίσκονται όλα τα σημεία αναφοράς μας

«Εξ ονόματος του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, που με μεγάλη του λύπη δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, σας ευχαριστώ που με υποδεχθήκατε για την επέτειο των 200 ετών της Επανάστασης» ανέφερε εισαγωγικά η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλί κατά την αντιφώνησή της.

Κάθε ταξίδι στην Ελλάδα είναι ένα ταξίδι στις πηγές μας, τόνισε και επικαλούμενος τον Φρανσουά Μιτεράν είπε πως σε αυτή τη γη, σε αυτά τα χρώματα, σε αυτά τα φώτα, εδώ βρίσκονται όλα τα σημεία αναφοράς μας.

Εξέφρασε τον μεγάλο ενθουσιασμό που «αισθανόμαστε στη Γαλλία, αλλά και σε όλον τον κόσμο όταν μιλούμε για τον μεγάλο αγώνα για την ελευθερία». «Θαυμάζουμε αυτόν τον λαό του Όχι, αυτή τη λατρεία για την ελευθερία που αποκτήσατε με τόσο μεγάλο κόπο» υπογράμμισε και μίλησε για τη «μεγάλη αγάπη που μας ενώνει εδώ και 200 χρόνια».

Περαιτέρω, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας σημείωσε πως το να είσαι Φιλέλληνας σήμερα σημαίνει ελευθερία, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη.