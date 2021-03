Κόσμος

Βόρεια Κορέα: νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων

Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα δύο πυραύλους στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, με το Τόκιο να ανακοινώνει ότι επρόκειτο για βαλλιστικούς πυραύλους, και κατά συνέπεια πως επρόκειτο για ενέργεια που παραβίασε αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η εκτόξευση πυραύλων του τύπου αυτού, αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει την πρώτη σοβαρή πρόκληση για την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν από μέρους της Πιονγκγιάνγκ. Αρχικά η σημερινή εκτόξευση ανακοινώθηκε στη Σεούλ, όπου το γενικό επιτελείο της Νότιας Κορέας έκανε γνωστό πως εκτοξεύθηκε ένας, προτού διευκρινίσει ότι εκτοξεύθηκαν δύο, πύραυλοι «άγνωστου τύπου» προς την κατεύθυνση της Θάλασσας της Ιαπωνίας, της Ανατολικής Θάλασσας, όπως αποκαλείται στην Κορέα.

Σύμφωνα με το επιτελείο, οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από την επαρχία Νότια Χαμγκιόνγκ, στο κεντροανατολικό τμήμα της Βόρειας Κορέας. Οι πύραυλοι διένυσαν απόσταση 450 χιλιομέτρων, ενώ έφθασαν σε ύψος 60 χιλιομέτρων, πάντα σύμφωνα με το νοτιοκορεάτικο επιτελείο. Οι νοτιοκορεάτικες ένοπλες δυνάμεις αύξησαν το επίπεδο «επαγρύπνησης» και «παρακολούθησης» της Βόρειας Κορέας σε «στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ», τον βασικό σύμμαχο της Σεούλ, πρόσθεσε το γενικό επιτελείο.

Η USINDOPACOM, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού, σημείωσε σε ανακοίνωσή του πως οι δοκιμές δείχνουν ότι τα «παράνομα» προγράμματα της Πιονγκγιάνγκ για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων απειλούν τους γείτονές της και τη διεθνή κοινότητα, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί την κατάσταση σε συνεννόηση με τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Κυανός Οίκος, η προεδρία της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε την έκτακτη σύγκληση του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της χώρας. Μετά τη συνεδρίασή του, το συμβούλιο εξέφρασε «ανησυχία». Ο Γιοσιχίντε Σούγκα, πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, έτερου συμμάχου της Ουάσινγκτον στην περιοχή, ήταν κατηγορηματικός: οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν σήμερα ήταν βαλλιστικοί. «Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους», είπε σε δημοσιογράφους ο κ. Σούγκα, σύμφωνα με τον οποίο η τελευταία εκτόξευση πυραύλου αυτού του είδους είχε γίνει πριν από περίπου έναν χρόνο, την 29η Μαρτίου 2020.

Το Τόκιο εξέφρασε τη διαμαρτυρία του μέσω της πρεσβείας του στην Κίνα. Πρόκειται για «απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας μας και της περιφέρειας. Είναι επίσης παραβίαση αποφάσεων του ΟΗΕ», δήλωσε ο επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης. Αρκετές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας απαγορεύουν στην Πιονγκγιάνγκ να συνεχίσει τα προγράμματά της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Αλλά η Βόρεια Κορέα, μολονότι έχει υποστεί πολλούς γύρους διεθνών κυρώσεων, ανέπτυξε με ταχύτητα πυρηνικό οπλοστάσιο και άλλες στρατιωτικές δυνατότητες τα τελευταία χρόνια, υπό τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Προχώρησε σε πολλές δοκιμές πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να πλήξουν την ενδοχώρα των ΗΠΑ.

Η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε δύο πυραύλους την Κυριακή, μετά την επίσκεψη στη Σεούλ του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και του αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν. Επρόκειτο για την πρώτη εκτόξευση πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα αφότου ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν κατόπιν τη δοκιμή αυτή, σημειώνοντας πως επρόκειτο για πυραύλους Κρουζ μικρού βεληνεκούς, όχι βαλλιστικούς. Πρόσθεσαν πως η δοκιμή τους εντασσόταν «στην κατηγορία των φυσιολογικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων» της Βόρειας Κορέας, δεν υπόκεινται στις αποφάσεις του ΣΑ του ΟΗΕ. Ο πρόεδρος Μπάιντεν ο ίδιος είπε σε δημοσιογράφους πως «σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, αυτό είναι κάτι το συνηθισμένο».

Η περιοδεία στην περιοχή των κ.κ. Μπλίνκεν και Όστιν είχε σκοπό να συζητηθούν με τους συμμάχους των ΗΠΑ θέματα ασφάλειας, ανάμεσά τους και το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας. Οι δύο υπουργοί επέμειναν στη Σεούλ και στο Τόκιο στο ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας. Αντιδρώντας η Τσο Σον Χούι, πρώτη υφυπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, επιτέθηκε με σφοδρότητα στο «νέο καθεστώς» των ΗΠΑ, χωρίς να κατονομάσει τον πρόεδρο Μπάιντεν. Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ εξαρχής προβάλλει την «παρανοϊκή θεωρία της για την ‘απειλή της ΛΔ Κορέας’ και την ανυπόστατη ρητορική της περί ‘πλήρους αποπυρηνικοποίησης’», είπε η υφυπουργός Εξωτερικών.

Επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά υπήρξε ανταλλαγή προσβολών, ύβρεων και απειλών για πυρηνικό πόλεμο, πριν από τη θεαματική διπλωματική προσέγγιση και τις ιστορικές συνόδους κορυφής στη Σιγκαπούρη και στο Ανόι με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Αλλά οι προσπάθειες αυτές δεν οδήγησαν σε πρόοδο και αυτή στο Ανόι, τον Φεβρουάριο του 2019, κατέρρευσε καθώς οι δύο πλευρές δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ παράλληλα με τα ενδεχόμενα μέτρα για τον πυρηνικό αφοπλισμό της.

Σύμφωνα με έναν μελετητή της Βόρειας Κορέας, τον Γιου Χο-γιολ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Κορέας, οι σημερινές εκτοξεύσεις «σηματοδοτούν την έναρξη της πίεσης της Πιονγκγιάνγκ στην Ουάσινγκτον για να γίνουν διαπραγματεύσεις». Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η κυβέρνηση του Μπάιντεν επιδιώκει αφότου ανέλαβε επαφή με αυτή του Κιμ μέσω διαφόρων διαύλων, μάταια.