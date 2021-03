Κοινωνία

25η Μαρτίου: “πολικές” θερμοκρασίες στη βόρεια Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους -10 βαθμούς Κελσίου, άγγιξε το θερμόμετρο ανήμερα της εθνικής μας εορτής, σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Κοντά στους -10 βαθμούς Κελσίου έπεσε η θερμοκρασία το πρωί της Πέμπτης στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Βλάστη Κοζάνης, όπου το θερμόμετρο έπεσε στους -9,8 βαθμούς Κελσίου, στο Βαρικό Φλώρινας (-9,3), στο Νευροκόπι (-7,8), στο Περτούλι Τρικάλων (-7,3) και στον Άγιο Δημήτριο Ολύμπου (-7,1 βαθμοί).