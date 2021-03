Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: βόλτα σε Περικλέους και Πραξιτέλους (εικόνες)

Ο σεφ αναδεικνύει στέκια με ιδιαίτερη γευστική ταυτότητα και τους ανθρώπους πίσω από αυτά, ενώ ετοιμάζει για εμάς δύο ξεχωριστές συνταγές.

Την Κυριακή 28 Μαρτίου στις 14:30, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος κάνει τη βόλτα του στην Περικλέους και την Πραξιτέλους.

Πρώτα, σπεύδει στο «Madame Phu Manchu», ένα αυθεντικό βιετναμέζικο εστιατόριο στην Πραξιτέλους. Ο σεφ και ιδιοκτήτης του μαγαζιού είναι ο Μίστερ Χουνγκ, ο οποίος εκτός από εξαιρετικός μάγειρας είναι και μάστερ του Κουνγκ Φου.

Granello σημαίνει κόκκος, όπως ο κόκκος του αλευριού που δημιουργεί το ιδιαίτερο ζυμάρι της πίτσας. Στο «Granello» της οδού Πραξιτέλους ο Δημήτρης γνωρίζει μια ομάδα που με πολύ μεράκι προσφέρει πίτσα υψηλής ποιότητας, αλλά χαμηλής τιμής!

Πλέον στην Αθήνα μπορεί κανείς να βρει τα πάντα, ακόμη και μια τυπική croissanterie όπως η «Overall Croissanterie», ίδια με εκείνες που συναντούμε στο Παρίσι.

Στην κουζίνα του ο Δημήτρης ετοιμάζει: ένα vegan σοκολατένιο brownie και ένα flat bread με cottage cheese.

«Γειτονιές στο πιάτο», με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο.

#GeitoniesStoPiato