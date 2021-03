Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: η Γερμανία ζητά την τεχνογνωσία του ΑΠΘ για την έρευνα στα λύματα (βίντεο)

Την είδηση επιβεβαίωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου. Τα τρία επίπεδα συνεργασίας που ζητά το Βερολίνο.

Την είδηση επιβεβαίωσε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου.

“Είναι πραγματικότητα ότι βουλευτής του Γερμανικού Κοινοβουλίου έστειλε επιστολή για συνεργασία σε τρία επίπεδα: για τη μελέτη της μεθόδου του περιβαλλοντικού εξορθολογισμού, τη μελέτη της χωρικότητας στο Βερολίνο και τη χρήση της μεθόδου της επιστημονικής ομάδας του ΑΠΘ για τις μεταλλάξεις” τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου, εκφράζοντας την υπερηφάνεια του γι αυτό.