Κωνσταντίνος Παντελίδης: θέλω να κυκλοφορήσω όλα τα τραγούδια του Παντελή (βίντεο)

Ο 19χρόνος αδελφός του Παντελή Παντελίδη μίλησε με σεβασμό και αγάπη για όλα και απέδειξε πως το ταλέντο είναι στο DNA του.

Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο «The 2Night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο μικρότερος αδελφός του Παντελή Παντελίδη κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τραγούδι και έχει αρχίσει να διαγράφει τη δική του πορεία.

Πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι και να αφήσει την κλασική κιθάρα; Τι αναμνήσεις έχει από τον Παντελή; Θα κυκλοφορήσει κομμάτια του αδελφού του, που έμειναν στο συρτάρι, ή θα δοκιμάσει τις δικές του δυνάμεις στην αρχή; Τι σχόλια δέχεται από το κοινό που τον ακολουθεί;

