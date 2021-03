Κοινωνία

Υποθαλάσσια Οδική Ζεύξη Σαλαμίνας: κατάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης

Ποια είναι τα επόμενα βήμα για την οδική σύνδεση του νησιού με την Αττική. Πότε αναμένεται ολοκλήρωση του έργου.

Όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, «κατατέθηκε στις 24/3/2021, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Μόνιμης Υποθαλάσσιας Οδικής Ζεύξης Νήσου Σαλαμίνας» ώστε, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να προχωρήσουν τα προεπιλεγέντα σχήματα στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για τη συνέχεια του διαγωνισμού μέχρι τη συμβασιοποίηση του έργου.

Το έργο θα έχει κατασκευαστική διάρκεια 5 έτη και προϋπολογισμό 350 εκ. €.

Η περιβαλλοντική μελέτη του έργου περιλαμβάνει αναλυτικά:

Το οδικό τμήμα σύνδεσης του Ανισόπεδου Κόμβου του Περάματος με τη Λεωφόρο Σχιστού συνολικού μήκους 4,5 χλμ, ώστε να παρακάμπτεται ο Δήμος Περάματος

Την υποθαλάσσια ζεύξη με Οδική Σήραγγα μήκους 1 χλμ. από το Πέραμα έως το νησί του Αγίου Γεωργίου

To οδικό τμήμα από το νησί του Αγίου Γεωργίου μέχρι το νησί της Σαλαμίνας και τις οδικές συνδέσεις με την πόλη της

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. Γιώργος Καραγιάννης δήλωσε σχετικά: “Ένα έργο δύσκολο, για το οποίο δούλεψαν συστηματικά οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ένα έργο εξαιρετικά περίπλοκο, που έχει πραγματικά περάσει από ‘‘40 κύματα’’, μετά από πολλά χρόνια μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με την καθοδήγηση του Υπουργού κ. Κώστα Καραμανλή. Το έργο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί θα αναβαθμίσει όλη τη Δυτική Αττική και κυρίως, την ευρύτερη περιοχή του Περάματος, αλλά και της Σαλαμίνας. Από τη μία πλευρά θα αποσυμφορήσει σε μεγάλο βαθμό το Πέραμα και από την άλλη θα αναβαθμίσει την ίδια τη νήσο της Σαλαμίνας, καλύπτοντας με ταχύτητα και ασφάλεια τις χιλιάδες καθημερινές μετακινήσεις από και προς αυτήν”».