Κοινωνία

“Τρύπες του Καραμανλή”: Κλειστή για μήνες η Λεωφόρος Σουνίου

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις και οι εναλλακτικές διαδρομές για τα οχήματα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, "λόγω εκτέλεσης εργασιών, στο πλαίσιο του έργου «Άρση επικινδυνότητας καταπτώσεων πρανών στον οδικό άξονα Βάρκιζας –Σουνίου πλησίον των σηράγγων στη Βάρκιζα», κατά το χρονικό διάστημα 26-03-2021 έως και 26-07-2021, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Λ. Αθηνών-Σουνίου (Ε.Ο. 91), στον οδικό άξονα Βάρκιζας – Σουνίου πλησίον των σηράγγων, σε συνολικό μήκος 900,00 μέτρων, περιοχής Δήμου Κρωπίας

Η κυκλοφορία των κινούμενων προς Σούνιο οχημάτων, θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής:

Αριστερά κόμβος Λ. Αθηνών-Σουνίου - Βασ. Κωνσταντίνου, δεξιά Βάκχου, δεξιά Λ. Αναγυρούντος, δεξιά Λ. Ευελπίδων (πρώην Λ. Βάρης-Κορωπίου), δεξιά Λ. Αγίας Μαρίνας, συνέχεια Λ. Αγίας Μαρίνας έως τη συμβολή της με Λ. Αθηνών-Σουνίου μέσω του κόμβου Λ. Αθηνών-Σουνίου – Λ. Αγίας Μαρίνας-Κορωπίου.

Η κυκλοφορία των κινούμενων προς Αθήνα οχημάτων, θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής:

Δεξιά κόμβος Λ. Αθηνών-Σουνίου – Λ. Αγίας Μαρίνας-Κορωπίου, αριστερά Λ. Ευελπίδων (πρώην Λ. Βάρης-Κορωπίου), συνέχεια Λ. Ευελπίδων έως τη συμβολή της με τη Λ. Αθηνών-Σουνίου μέσω του κόμβου Λ. Αλκυονιδών-Λ. Βάρης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση".