Κοινωνία

Εμπρησμοί αυτοκινήτων στην Αττική (εικόνες)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης του ενός οχήματος που έγινε στόχος επίθεσης απο αγνώστους.

Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα μετά από εμπρηστικές επιθέσεις, σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Στην μία περίπτωση, το όχημα που πυρπολήθηκε βρισκόταν σταθμευμένο επί της οδού Αθηνάς, στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Επί τόπου έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα που έσβησαν τις φλόγες, οι οποίες όμως είχαν προλάβει να καταστρέψουν το όχημα.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, που είναι αυτοκινητιστής, είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ότι δεν έχει διαφορές με κάποιον και απέδωσε την επίθεση σε πιθανή συνωνυμία του με τον πραγματικό στόχο της επίθεσης.

Νωρίτερα, ξέσπασε φωτιά και σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Κυρηναϊκής, στο Ίλιον Αττικής. Και σε αυτήν την περίπτωση κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα, που μέσα σε λίγα λεπτά έσβησαν την φωτιά, που είχε προκαλέσει όμως μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητο.