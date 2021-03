Πολιτική

Μητσοτάκης: Μέχρι αρχές Μαΐου θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι άνω των 60 ετών

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον νέο MEGA εμβολιαστικό σταθμό, στο Περιστέρι, ενόψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας του.

«Ο μαζικός εμβολιασμός θα είναι αυτός ο οποίος θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τον έλεγχο των ζωών μας», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στον νέο MEGA εμβολιαστικό σταθμό, στο Περιστέρι, ενόψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας του. Tόνισε δε ότι το συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο «θα καλύψει εμβολιαστικές ανάγκες όλης της Δυτικής Αθήνας», προσθέτοντας πως «η επιχείρηση ‘'Ελευθερία'' προχωράει ακριβώς όπως την έχουμε προγραμματίσει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχω προσωπικά ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, έτσι ώστε αυτές να είναι συνεπείς προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και η Ευρώπη οφείλει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει στο οπλοστάσιό της, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα παραλάβουν οι ευρωπαίοι πολίτες τα εμβόλια για τα οποία έχουν δεσμευθεί οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες».

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε, αντέχει και θα αντέξει με τη συνδρομή των στρατιωτικών νοσοκομείων αλλά και του ιδιωτικού τομέα συνολικά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως μία οντότητα, συστρατεύει όλες τις δυνάμεις του για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτήν, εκτιμώ, την τελευταία μεγάλη έξαρση της πανδημίας έως ότου με το καλό πια να χτιστεί το τείχος ανοσίας για το οποίο όλοι αγωνιζόμαστε».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει το 1.500.000 εμβολιασμούς και από 1η Απριλίου μπαίνουμε στη δεύτερη φάση. Ο Απρίλιος είναι ένας μήνας που έχουμε αυξημένες παραδόσεις από τις εταιρείες των εμβολίων: από την Pfizer ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο δόσεις και από τις υπόλοιπες τρεις εταιρείες θα έχουμε, θα πλησιάζουμε κοντά, θα ξεπεράσουμε τις 600.000 δόσεις και θα έχουμε και την πρώτη φορά που η Johnson & Johnson με το μονοδοσικό εμβόλιο θα παραδώσει μετά τα μέσα Απριλίου. Ενεργοποιούμε και άλλα 272 εμβολιαστικά κέντρα και θα φτάσουμε τα 1.073 σε όλη την επικράτεια καλύπτοντας, έτσι, όλες τις γεωγραφικές περιοχές».

Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το υγειονομικό και το διοικητικό προσωπικό ευχαριστώντας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν προς τους συνανθρώπους μας.

Σημειώνεται ότι ο MEGA εμβολιαστικός σταθμός στεγάζεται στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου και σε πλήρη ανάπτυξη θα λειτουργούν 96 εμβολιαστικά κέντρα που εκτείνονται στον ισόγειο χώρο του και στοιχίζονται σε τέσσερις τομείς των είκοσι τεσσάρων κυψελών. Η έναρξη λειτουργίας του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 με ενεργοποίηση τμήματος του σταθμού 24 εμβολιαστικών κέντρων και δυνατότητα εμβολιασμών από Δευτέρα έως και Σάββατο, 08:00 έως 20:00, με δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου. Στην παρούσα, δε, φάση τα ραντεβού προγραμματίζονται ανά 14 λεπτά. Στο χώρο έχουν τοποθετηθεί ειδικές σημάνσεις για την καθοδήγηση των πολιτών στους ειδικούς χώρους (αναμονής, εμβολιασμού, γραμματείας) και για τη διατήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και τον χώρο βραχείας νοσηλείας ο οποίος έχει δημιουργηθεί και περιλαμβάνει monitor, καρδιογράφο και μηχάνημα παροχής οξυγόνου για περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης παρακολούθησης των ζωτικών σημείων ή εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υπάρχει προσωπικό και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που θα καλύπτει την εμβολιαστική δράση και στις δυο βάρδιες.

Η δυναμικότητα σε εμβολιασμούς για το μήνα Απρίλιο ανέρχεται σε 1.200 τη μέρα και 30.000 το μήνα. Σε πλήρη ανάπτυξη αντιστοιχούν σε 139.776 εμβολιασμούς το μήνα ενώ το προσωπικό του κέντρου αποτελείται από 72 άτομα συνολικά και πιο συγκεκριμένα από ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης εμβολιασμού και αποθήκευσης στις μονάδες εμβολιασμού, καθώς και για το χειρισμό των tablets και τη λειτουργία της εφαρμογής «Covid-19 Vaccination».

Η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει τα εξής:

«Με μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα το τρίτο Mega εμβολιαστικό κέντρο, στο Περιστέρι, το οποίο και θα καλύψει εμβολιαστικές ανάγκες όλης της δυτικής Αθήνας. Όπως σας είπε και ο κ. Θεμιστοκλέους, η επιχείρηση “Ελευθερία” προχωράει ακριβώς όπως την έχουμε προγραμματίσει. Μέχρι το τέλος του μήνα εκτιμούμε ότι θα πλησιάσουμε το 1.700.000 δόσεις εμβολίων και θα έχουμε μία από τις υψηλότερες εμβολιαστικές καλύψεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από τον Απρίλιο περιμένουμε πολλές περισσότερες παραδόσεις εμβολίων και εκτιμούμε ότι θα είμαστε συνεπείς στη δέσμευσή μας, μέχρι τα τέλη Απριλίου, το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαΐου, να έχουμε εμβολιάσει με τουλάχιστον μία δόση όλους τους συμπολίτες μας άνω των 60 που επιθυμούν να εμβολιαστούν καθώς και τους συμπολίτες μας που έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ακόμα μία φορά όσες και όσους έχουν υποστηρίξει την επιχείρηση “Ελευθερία”, ειδικά τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, οι οποίες για ακόμα μία φορά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης διαθέτοντας διακλαδικά υγειονομικό προσωπικό για να υποστηρίξουν αυτά τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα. Να ευχαριστήσω και τον δήμαρχο Περιστερίου, την Πολιτική Προστασία και την οργανωτική ομάδα της επιχείρησης “Ελευθερία”. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα είναι αυτός ο οποίος θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τον έλεγχο των ζωών μας και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχω προσωπικά ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, έτσι ώστε αυτές να είναι συνεπείς προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει και η Ευρώπη οφείλει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει στο οπλοστάσιό της, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα παραλάβουν οι ευρωπαίοι πολίτες τα εμβόλια για τα οποία έχουν δεσμευθεί οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες.

Όπως είπαμε, από τον Απρίλιο και πέρα θα έχουμε πολλά περισσότερα εμβόλια στη διάθεσή μας. Θέλω να τονίσω, όμως, ότι μέχρι να συμβεί αυτό και καθώς βλέπουμε πια το τέλος αυτής της περιπέτειας θα βοηθήσει πολύ σε αυτό και ο καιρός, οφείλουμε όλοι μας να είμαστε διπλά προσεκτικοί. Και καθώς πια θα μπαίνει ο Απρίλιος και θα συζητήσουμε με τους ειδικούς τρόπους με τους οποίους θα ανακατανείμουμε τη δραστηριότητα στη χώρα, ώστε να μπορούμε να επανέλθουμε σε κάποια είδους κανονικότητα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ιός κυκλοφορεί ακόμα και τα βασικά μέτρα ατομικής προστασίας: η μάσκα, οι αποστάσεις, η αποφυγή των συνωστισμών, αποτελούν τη μόνη -θα το επαναλάβω- τη μόνη δοκιμασμένη λύση για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού και για να μπορέσει να μειωθεί συνολικά και η πίεση στα νοσοκομεία μας.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή και κλείνοντας να ευχαριστήσω ακόμα μία φορά και όλο το Υγειονομικό Προσωπικό της χώρας, ειδικά στην Αττική, στην 1η και στη 2η υγειονομική περιφέρεια, έχουν καταβάλει τις τελευταίες εβδομάδες μία τεράστια προσπάθεια, το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε, αντέχει και θα αντέξει με τη συνδρομή των στρατιωτικών νοσοκομείων αλλά και του ιδιωτικού τομέα συνολικά. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως μία οντότητα συστρατεύει όλες τις δυνάμεις του για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτήν εκτιμώ την τελευταία μεγάλη έξαρση της πανδημίας έως ότου με το καλό πια να χτιστεί το τείχος ανοσίας για το οποίο όλοι αγωνιζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ».

Βάσει της διαδικασίας, κατά την προσέλευση των πολιτών στο κέντρο εμβολιασμού, από την κεντρική είσοδο το προσωπικό ασφαλείας καθοδηγεί τους υποψηφίους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου αναγράφεται στις οθόνες η διαθεσιμότητα των εμβολιαστικών κέντρων.

Εν συνεχεία και αφού ο υποψήφιος περάσει από το χώρο της γραμματείας για την καταγραφή των στοιχείων του, ο επιβλέπων ιατρός συμπληρώνει το ιατρικό ιστορικό για τον κάθε εμβολιαζόμενο και εφόσον το επιτρέπει η κλινική του κατάσταση διενεργείται ο εμβολιασμός. Όταν παρέλθει ο χρόνος αναμονής στον ειδικό χώρο ο πολίτης ακολουθώντας τις σημάνσεις και με τη βοήθεια του προσωπικού ασφαλείας μπορεί να αναχωρήσει από την πίσω πόρτα του κτιρίου.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν και συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει τις επικοινωνιακές φιέστες στα κέντρα εμβολιασμών την ώρα που Έλληνες χάνουν την ζωή τους λόγω έλλειψης ΜΕΘ, φαρμάκων, νοσηλευτικού προσωπικού. Εάν η κυβέρνηση πίστευε πραγματικά στους εμβολιασμούς θα είχε προβεί στην αγορά εμβολίων από Ρωσία και Κίνα. Η πορεία όμως της πανδημίας παρά το πρόγραμμα εμβολιασμών, δικαιώνει την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ που από την πρώτη στιγμή είχε παραθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που θα έσωζαν όχι μόνον τις ζωές Ελλήνων, αλλά και την οικονομία και την ίδια την κοινωνία».