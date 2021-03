Αθλητικά

Κατοστάρα ο Παναθηναϊκός στο Μεσολόγγι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς έλεος απέναντι στο Μεσολόγγι ο Παναθηναϊκός με τρίποντα και σούπερ Μποχωρίδη.

Με κατοστάρα «τιμώρησε» το Μεσολόγγι, στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός (102-68), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Basket League. Oι «πράσινοι» κράτησαν στους 11 πόντους την ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας στην 3η περίοδο, ο Λευτέρης Μποχωρίδης είχε συγκομιδή 16 πόντους (4/6 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ και τα υπόλοιπα έγιναν... εύκολη υπόθεση.

Διψήφιοι για την ομάδα του Όντεντ Κάτας ήταν και οι Χεζόνια (11π.), Όγκαστ (11π.) και Μακ (10π.), ενώ 8 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε συνεισφορά ο Γιώργος Παπαγιάννης. Από το Μεσολόγγι ξεχώρισαν οι Μαρκ Λάιονς (15π.), Τόντρικ Γκότσερ (14π.) και Γιάννης Σαχπατζίδης (12π.).

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 48-39, 74-50, 102-68

Η τριάδα των Σέλβιν Μακ, Λευτέρη Μποχωρίδη και Μάριο Χεζόνια οδηγούσε τον Παναθηναϊκό στην 1η περίοδο (29-21). Ο Μποχωρίδης ήταν εξαιρετικός και στο 2ο δεκάλεπτο φτάνοντας τους 11 πόντους με 3/5 τρίποντα και 5 ριμπάουντ πριν ολοκληρωθεί το α΄ μέρος. Στον αντίποδα, από την ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου, ο Μαρκ Λάιονς ξεχώριζε με 13 πόντους. Οι «πράσινοι» πήγαν με μία διαφορά της τάξης των 9 πόντων (48-39) στα αποδυτήρια στο ημίχρονο.

Στην 3η περίοδο, τα δύο τρίποντα του Άαρον Ουάιτ είπαν «όχι» στα... όνειρα των παικτών του Μεσολογγίου για μία αξιοπρεπή εμφάνιση στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η εξαιρετική άμυνα των παικτών του Κάτας κράτησε στους 11 πόντους σε αυτό το διάστημα τους φιλοξενούμενους, οι «πράσινοι» βρήκαν ρυθμό από την άμυνά τους και εκτόξευσαν τη διαφορά στο +12 (54-42) για πρώτη φορά. Ο Παναθηναϊκός έτρεξε σε ανοιχτό γήπεδο, προσέφερε θέαμα και με επιμέρους σκορ 26-11 στο 3ο δεκάλεπτο προσπέρασε με 74-50 στο 30ο λεπτό. Πλέον όλα είχαν κριθεί και ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 15 νίκες σε 17 αγώνες. Το Μεσολόγγι παραμένει στη διακεκαυμένη ζώνη με 23 βαθμούς σε 19 αναμετρήσεις.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Στρέμπας, Λουλουδιάδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Όντεντ Κάτας): Μακ 10 (2), Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης 16 (4), Παπαπέτρου 7 (1), Μήτογλου 9, Όγκαστ 11, Χεζόνια 11, Δίπλαρος 6 (2), Κασελάκης 6 (2), Ουάιτ 6 (2), Μπέντιλ 6, Σαντ-Ρος 6

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Ντίνος Καλαμπάκος): Λόρενς 3 (1), Γκότσερ 14 (2), Λάιονς 15 (3), Ντέιβις 3, Σαχπατζίδης 12, Λάνγκφορντ 4, Χονδρογιάννης, Ναούμης 3 (1), Μοτσενίγκος 3 (1), Χατζηνικόλας, Γράβας 8, Σταματογιάννης 3.