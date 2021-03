Κόσμος

Μιανμάρ: Η πιο αιματηρή μέρα μετά το πραξικόπημα (σκληρές εικόνες)

Διεθνείς αντιδράσεις για την εν ψυχρώ δολοφονία πολιτών από τις καθεστωτικές δυνάμεις.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους σήμερα στην πιο αιματηρή ημέρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας ένα παγκόσμιο κύμα καταδίκης.

Ο ΟΗΕ "είναι συγκλονισμένος από τη βία και την άσκοπη απώλεια της ζωής σήμερα με αναφορές για δεκάδες ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τον στρατό σε ολόκληρη τη χώρα, την πιο αιματηρή ημέρα μετά το πραξικόπημα" αναφέρει σε ανακοίνωση.

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν θλίψη και αποτροπιασμό για τους δεκάδες νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κατά την καταστολή των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας σήμερα σε αρκετές πόλεις της Μιανμάρ.

Ο ΟΗΕ στη Μιανμάρ δήλωσε ότι η κλιμάκωση της βίας έδειξε ότι ο στρατός "στράφηκε εναντίον του λαού του", χαρακτηρίζοντας τη χρήση θανατηφόρας βίας "εντελώς απαράδεκτη".

"Δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να επιβεβαιώσουμε αυτές τις πληροφορίες με ανεξάρτητο τρόπο, αλλά λάβαμε πολλές αξιόπιστες αναφορές από πολλά μέρη της χώρας --τουλάχιστον 40 ξεχωριστές τοποθεσίες - που έκαναν λόγο για μονάδες της αστυνομίας και του στρατού που απαντούσαν στις ειρηνικές διαδηλώσεις με θανάσιμη βία", δήλωσε η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Νωρίτερα, η Ύπατη Αρμοστεία κατήγγειλε αυτή τη "βία που σοκάρει" όπως και τις "μαζικές συλλήψεις", σε μήνυμά της στο Twitter.

Οι υπέρμαχοι της δημοκρατίας είχαν καλέσει σε έναν νέο γύρο διαδηλώσεων αυτή την "Ημέρα του Στρατού". Τεράστια στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιείται κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, ενώπιον του αρχηγού του στρατού και πλέον του επικεφαλής της χούντας που κυβερνά, στρατηγού Μιν Αούνγκ Χλάινγκ.

Η βία ξέσπασε όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών.

Αυτή η "βία καθιστά το πραξικόπημα ακόμη πιο παράνομο και επιδεινώνει την ευθύνη των ηγετών του", έγραψε στο Twitter η Ύπατη Αρμοστεία.

Για την παραδοσιακή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, που τιμά την αντίσταση κατά της ιαπωνικής κατοχής το 1945, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, χιλιάδες στρατιώτες, άρματα μάχης, πύραυλοι και ελικόπτερα διαδέχτηκαν το ένα το άλλο στην παρέλαση που έγινε σε μια τεράστια πλατεία της πρωτεύουσας Ναϊπιντάου, μπροστά από στρατηγούς αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Κίνας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Αλεξάντερ Φομίν παρακολούθησε την παρέλαση στο Ναϊιπιντάου, ενώ είχαν προηγηθεί συναντήσεις του με αξιωματούχους της χούντας μια ημέρα νωρίτερα.

"Η Ρωσία είναι αληθινός φίλος", είπε στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ.

Διπλωμάτες είπαν ότι οκτώ χώρες - η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Μπανγκλαντές, το Βιετνάμ, το Λάος και η Ταϊλάνδη - έστειλαν αντιπροσώπους τους, αλλά η Ρωσία ήταν η μόνη που έστειλε υπουργό στην παρέλαση την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Χλάινγκ υπερασπίστηκε εκ νέου το πραξικόπημα, επικαλούμενος παρατυπίες στις εκλογές του Νοεμβρίου, που κέρδισε το κόμμα της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, και δεσμεύτηκε για "μεταβίβαση της κρατικής ευθύνης" μετά τις εκλογές.