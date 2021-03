Αθλητικά

Σερβία - Πορτογαλία: Έξαλλος ο Ρονάλντο, πέταξε το περιβραχιόνιο και έφυγε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γκολ που δεν μέτρησε και το μήνυμα του CR7 στα social media...

Εμφανώς εκνευρισμένος από τις αποφάσεις του διαιτητικού τρίο, πέταξε το περιβραχιόνιο του στον αγωνιστικό χώρο, αμέσως μετά το τέλος της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Σερβία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022, που ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (2-2).

Ο CR7 δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευση του, ενώ λίγο αργότερα έγραψε στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θα δίνω πάντα, τα πάντα για την χώρα μου, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά υπάρχουν δύσκολες στιγμές που πρέπει να αντιμετωπισθούν, ειδικά όταν αισθάνομαι ότι βλάπτεται ένα ολόκληρο έθνος».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Πορτογαλίας, Φερνάντο Σάντος, αναφέρθηκε στην διατησία με σαφείς αιχμές: «Σημειώσαμε ένα γκολ που δεν κατακυρώθηκε όταν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα. Σ΄ έναν αγώνα αυτού του επιπέδου δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο».