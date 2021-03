Πολιτική

Γεννηματά: Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη από αισιοδοξία και όχι εμπαιγμό

Επίθεση στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πανδημίας εξαπολύει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

«Ο ελληνικός λαός έχει υποστεί τη μεγαλύτερη καραντίνα της Ευρώπης. Έχει ανάγκη από αισιοδοξία και όχι εμπαιγμό», υπογραμμίζει σε δήλωσή της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά επικρίνοντας έντονα τις πυκνές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για άνοιγμα της οικονομίας και των κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Η κ. Γεννηματά αναφέρει χαρακτηριστικά πως «την ώρα που κάθε μέρα έχουμε χιλιάδες κρούσματα, οι διασωληνωμένοι αυξάνουν, δεκάδες ανθρώπινες ζωές χάνονται και το ΕΣΥ βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο, κυβερνητικά στελέχη συνεχίζουν ανέμελα να δίνουν ημερομηνίες για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων. Παριστάνουν και υποκαθιστούν τους ειδικούς».

Επισημαίνει εξάλλου, ότι «οι διαρκείς ψεύτικες υποσχέσεις που διαψεύδονται σε λίγες ημέρες, για να έρθουν οι επόμενες, εξελίσσονται σε μπούμερανγκ. Γιατί αντί για ελπίδα για το αύριο, οδηγούν την κοινωνία σε μια διάχυτη απογοήτευση και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τη χώρα».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δηλώνει πως το άνοιγμα των δραστηριοτήτων πρέπει να γίνει, αλλά με ασφάλεια, σχέδιο, σαφείς στόχους, μελετημένα βήματα, σταδιακά και με αντιμετώπιση του συνωστισμού.

Επαναφέρει το αίτημά της «να γίνει η σχετική συζήτηση στη Βουλή όπου ο Πρωθυπουργός να αναλάβει τις ευθύνες του .