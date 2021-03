Αθλητικά

Σάκκαρη: “Αέρα” στις 16 του Μαϊάμι

Συνέτριψε την αντίπαλό της και προκρίθηκε στις «16» του Miami Open.

Πιάνοντας εντυπωσιακή απόδοση, η Μαρία Σάκκαρη υπέταξε με 2-0 σετ τη Ρωσίδα Λιουντμίλα Σαμσόνοβα και προκρίθηκε εμφατικά στις «16» του Miami Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε μόλις 61 λεπτά για να υπερκεράσει την αντίσταση της αντιπάλου της, που βρίσκεται στο νούμερο 126 της παγκόσμιας κατάταξης.

Χαρακτηριστικό της διαφοράς κλάσης που υπήρχε ανάμεσα στις δύο αθλήτριες, είναι πως η Σάκκαρη κατάκτησε το πρώτο σετ με 6-0 και το δεύτερο με 6-1, σε ένα παιχνίδι που διήρκεσε ελάχιστα πάνω από μια ώρα.

Αντίπαλός της στα δρόμο για τα προημιτελικά θα είναι η νικήτρια του ζεύγους ανάμεσα στις Πλίσκοβα και Πεγκούλα.

Η Ελληνίδα τενίστρια έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, χάνοντας μόνο ένα γκέιμ στον αγώνα της με την 24χρονη Ρωσίδα, του Νο126 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA. Η Σάκκαρη περιμένει τώρα να μάθει την αντίπαλό της στη φάση των «16» που θα είναι μία εκ των Καρολίνας Πλίσκοβα και Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Σάκκαρη ήταν αλάνθαστη στο σερβίς της (6/6 σέρβις γκέιμς), κέρδισε 29/41 πόντους με 6/14 μπρέικ πόιντς. Η Σαμσόνοβα κέρδισε μόλις έναν πόντο πίσω από το 2ο σερβίς της και αποχαιρέτησε το τουρνουά.

Αυτό ήταν το 4ο ματς της Σάκκαρη σε επίπεδο WTA, που ολοκληρώνει με νίκη, χάνοντας μόλις ένα γκέιμ. Στο 1000αρι τουρνουά της Φλόριντα, η Μαρία Σάκκαρη που στο παρελθόν είχε φτάσει μόνο μέχρι τον 3ο γύρο (2018).