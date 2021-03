Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: και στα φαρμακεία πλέον οι εμβολιασμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια ώρα η πανδημία συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο, καθώς περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις επιπλοκές του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ιταλία καταγράφηκαν 12.916 περιστατικά κορονοϊού και 417 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 156.692 διαγνωστικά τεστ, το 8,2% από τα οποία ήταν θετικό στην Covid -19. Χθες, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7,2%, τα κρούσματα ήταν 19.611 και 297 οι θάνατοι.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας σήμερα οι ασθενείς είναι 42 περισσότεροι από χθες, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 462 περισσότερα.

Παράλληλα σήμερα ο Ιταλός υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα υπέγραψε συμφωνία με τις περιφέρειες και τους φαρμακοποιούς για να δοθεί νέα ώθηση στην εκστρατεία εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Οι πολίτες, στο εξής, θα μπορούν να εμβολιάζονται και στα φαρμακεία. Η πρώτη περιφέρεια που άρχισε πριν από λίγο να χορηγεί το εμβόλιο κατά της Covid -19 και στους χώρους των φαρμακείων ήταν η Λιγουρία, με πρωτεύουσα την Γένοβα.

Από τις 19 Απριλίου, τέλος, στην Ιταλία αναμένεται να είναι διαθέσιμο και το εμβόλιο της εταιρίας Johnson & Johnson κατά της Covid -19. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, στις διάφορες περιφέρειες της χώρας έχει προγραμματισθεί η παράδοση 7,3 εκατομμυρίων δόσεων του συγκεκριμένου σκευάσματος.