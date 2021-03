Κοινωνία

Κορονοϊός - Νέα Σμύρνη: Κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων

“Καμπανάκι” από τον Δήμο και συστάσεις στους κατοίκους για την τήρηση των μέτρων προστασίας.

Τον “κώδωνα του κινδύνου” για ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες, κρούει ο Δήμος Νέας Σμύρνης, προειδοποιώντας τους δημότες για την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας.

Όπως επισημαίνει, «την προηγούμενη Δευτέρα και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, τα κρούσματα στην πόλη μας ανέρχονταν σε 138, από τα οποία τα 39 νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο και τα 99 κατ’ οίκον. Σήμερα, η ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία αναφέρει 176 κρούσματα από τα οποία τα 45 νοσηλεύονται σε νοσοκομείο και τα 131 κατ’ οίκον.»

Εφιστά την προσοχή στους πολίτες «να μην συνωστίζονται στο Άλσος, τα πάρκα και τις πλατείες, να κρατούν αποστάσεις δύο μέτρων ο ένας από τον άλλον και να φορούν μάσκα».

Ειδικοί αποδίδουν εν πολλοίς τα αίτια της διασποράς των κρουσμάτων στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του μήνα.

Αντιπαράθεση για το συγκεκριμένο θέμα είχαν στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης.

ΝΔ: Η καταπολέμηση της πανδημίας απαιτεί υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους

Την ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊτάνης: «Η ανακοίνωση του Δήμου της Νέας Σμύρνης ξαναφέρνει στο προσκήνιο το θέμα του συνωστισμού στους ανοιχτούς χώρους. Όσοι διοργανώνουν συναθροίσεις, αναγνωρίζουν τελικά το ρίσκο που αναλαμβάνουν για τη δημόσια υγεία; Ενώ ο κ. Τσίπρας δέχεται τις επιπτώσεις των συγκεντρώσεων στη μετάδοση του ιού, γιατί το κόμμα του συνεχίζει να τις στηρίζει; Η καταπολέμηση της πανδημίας απαιτεί υπεύθυνη συμπεριφορά από όλους».