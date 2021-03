Κοινωνία

Τροχαίο στο Σχιστό: Συγκλονίζει ο πατέρας της 20χρονης που επέζησε

Από τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν σώθηκε από θαύμα η 20χρονη. Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης Ιώαννας.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τρία νέα άτομα στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε πριν από λίγες ημέρες κοντά στο πάρκο Σχιστού, αναζητά η οικογένεια της αδικοχαμένης Ιωάννας.

Η 22χρονη ήταν συνεπιβάτης στο μοιραίο αυτοκίνητο, η οποία «έσβησε» μαζί με άλλους δυο φίλους της στην άσφαλτο, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο, στη συνέχεια, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Από τα συνολικά τέσσερα άτομα που επέβαιναν σώθηκε από θαύμα μια 20χρονη κοπέλα, η οποία φορούσε τη ζώνη ασφαλείας.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης Ιωάννας, Αντώνης Σακαρούδης είπε ότι: «Έχουμε ορίσει πραγματογνώμονα και η οικογένεια αναζητά την αλήθεια για το δυστύχημα».

Την ίδια στιγμή ο πατέρας της 20χρονης κοπέλας που σώθηκε ανέφερε: «Λυπάμαι πάρα πολύ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγαν τα παιδιά. Το δικό μου δεν έχει κάτι σωματικά αλλά έχει τραυματιστεί η ψυχή του. Φοβάμαι όμως πολύ μη συμβεί κάτι γιατί το παιδάκι μου τα έχει χαμένα από αυτά που βίωσε».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο παιδιά, ο Αλέξανδρος, «έφυγε» σε ηλικία μόλις 25 χρονών. Υπηρέτησε σε σχολή αλεξιπτωτιστών και αναμενόταν να κάνει τα εγκαίνια της δικής του επιχείρησης.



Μάλιστα, σύμφωνα με φίλους του, η μητέρα του τού πήρε αυτοκίνητο γιατί φοβόταν να κυκλοφορεί το παιδί της με μηχανάκι.



Το δεύτερο αγόρι από το Πέραμα που έχασε τη ζωή του στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα ήταν φίλος του Αλέξανδρου.

Η 22χρονη Ιωάννα δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα και όρεξη για ζωή, όπως λένε άνθρωποι που την ήξεραν.

