Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ίλιον: Πέθανε λίγη ώρα μετά τον εμβολιασμό της

Μυστήριο με τον θάνατο 65χρονης στο Ίλιον. Κατέληξε λίγο μετά τον εμβολιασμό της στο Κέντρο Υγείας.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στις υγειονομικές Αρχές ύστερα από τον θάνατο μιας 65χρόνης, που λίγη ώρα νωρίτερα είχε κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η άτυχη γυναίκα λίγη ώρα αφού εμβολιάστηκε αισθάνθηκε αδιαθεσία και οι γιατροί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ το οποίο μέχρι να φτάσει στο σημείο η γυναίκα είχε καταλήξει.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία και οι ειδικοί ερευνούν κατά πόσο τα αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας σχετίζονται με το εμβόλιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα, είχε κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca στο Κέντρο Υγείας στον Ίλιον.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ενημερωθεί η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ο ΕΟΦ και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ενώ "φως" στα αίτια του θανάτου της γυναίκας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία- νεκροτομή.