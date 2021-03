Κοινωνία

Ο καιρός για την Τετάρτη από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Τα «τερτίπια» του καιρού και τα φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα τις επόμενες δύο μέρες.

«Βροχές καταιγίδες και χιόνα στα ανατολικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου», αναμένονται σε αυτήν την κακοκαιρία εξπρές που φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό στη χώρα μας.

Όπως προέβλεψε ο Τάσος Αρνιακός, το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» , τα χιόνια θα φτάσουν στα ορεινά, ακόμα και στην Πάρνηθα και τα βουνά της Κρήτης».

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία στο Αιγαίο έως 15 βαθμούς.

Καλύτερο θα είναι το σκηνικό στα δυτικά, αφού τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Βελτίωση αναμένεται από την Παρασκευή, οπότε και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 19-20 βαθμούς και από Κυριακή – Δευτέρα θα ανέβει κι άλλο.