Πολιτική

Συνάντηση Δένδια – Πρέσβη Τουρκίας και υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών υποδεχόταν τον πρέσβη της Τουρκίας, τουρκικά μαχητικά πέταγαν πάνω από Μακρονήσι και Ανθρωποφάγους.

Συνάντηση με τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα Burak Ozugergin πραγματοποίησε, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις ενόψει και της προοπτικής επίσκεψης του κ. Δένδια στην Τουρκία στις 14 Απριλίου, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την ανάγκη να υπάρξει αποχή από προκλητικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, επεσήμανε ότι οι ανακοινώσεις σχετικά με τα διαμειφθέντα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας δε βοηθούν στην εμπέδωση ενός εποικοδομητικού κλίματος μεταξύ των δύο χωρών.

Συναντήθηκα @GreeceMFA με τον Πρέσβη της Τουρκίας B.Ozugergin. Κατά τη συζήτηση εξετάσθηκαν οι διμερείς σχέσεις & οι περιφερειακές εξελίξεις ενόψει και της προοπτικής επίσκεψής μου στην Τουρκία στις 14/4, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. pic.twitter.com/BdUnJ0Y3Sw — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 31, 2021

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, την ίδια ώρα και συγκεκριμένα, στις 11:29, υπερπτήσεις πάνω από το Μακρονήσι και τους Ανθρωποφάγους του συμπλέγματος των Φούρνων, στα 20.500 πόδια.

Στις 11:30, δεύτερο ζεύγος τουρκικών μαχητικών πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από το Μακρονήσι και τους Ανθρωποφάγους στα 13.500 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Διαβάστε επίσης:

Δένδιας: Η Ευρώπη προσλαμβάνει την Τουρκία ως πρόβλημα

Δένδιας: σταθεροποιητικός ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ανατροπή στην υπόθεση Βαλυράκη από την ιατροδικαστική έκθεση