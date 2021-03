Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: το σενάριο για κατασκευή καζίνο στο Μπερναμπέου

Τι απαντά η διοίκηση των Μαδριλένων στα δημοσίευμα της “Insider Sport” και τα έργα ανακαίνισης στο γήπεδο της ομάδας.

Διαψεύδεται από τη Ρεάλ Μαδρίτης το σημερινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας "Insider Sport", περί σχεδίου κατασκευής καζίνο στα πέριξ του νέου "Σαντιάγκο Μπερναμπέου". Όπως αναφέρεται από το "στρατόπεδο" του ισπανικού συλλόγου, τέτοιο ενδεχόμενο δεν εξετάστηκε ποτέ και ούτε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι η ισπανική νομοθεσία απαγορεύει τη λειτουργία καζίνο στον αστικό ιστό της πόλης.

Τα έργα ανακαίνισης του "Σαντιάγκο Μπερναμπέου" ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2022. Πέραν του εκσυγχρονισμού του παλαιωμένου σταδίου, στόχος είναι να αυξηθεί η δυνατότητα εμπορικών χρήσεων πέριξ του γηπέδου, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησής του και για άλλα events, πέραν των ποδοσφαιρικών αγώνων. Προβλέπεται ακόμη και η δυνατότητα διαχωρισμού του αγωνιστικού χώρου και των εξεδρών στα δύο και μετατροπής του ενός τμήματος σε γήπεδο μπάσκετ.

Η κεντρική ιδέα του πλάνου είναι να αυξηθούν οι ημέρες χρήσης του "Μπερναμπέου" ακόμη και στις 300 το χρόνο, αντί για περίπου 30 που ήταν μέχρι πέρυσι.