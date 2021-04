Κοινωνία

Θρήνος στον ΑΝΤ1 για την Μαίρη Μάτσα - Πως την αποχαιρετά ο Γιώργος Παπαδάκης (βίντεο)

Συγκλονισμένη η οικογένεια του ΑΝΤ1 από τον αιφνίδιο χαμό της. Τι λένε οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στον θρήνο βυθίστηκε το πρωί της Πέμπτης ο ΑΝΤ1, μετά τον χαμό σε τροχαίο μιας αγαπημένης συναδέλφου.

Η Μαίρη Μάτσα τραυματίστηκε βαρύτατα τα ξημερώματα, ενώ μετέβαινε για να πιάσει δουλειά στον ΑΝΤ1, ως εικονολήπτρια στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματα της.

Συγκλονισμένοι από τον θάνατο της Μαίρης Μάτσα είναι όλοι οι συνάδελφοι στον ΑΝΤ1 και κυρίως η «οικογένεια» της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». Η Μαίρη ήταν για πολλά χρόνια η χειρίστρια της κάμερας 3, δίνοντας «στον αέρα» την εικόνα του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος την αποχαιρέτισε με εμφανή συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, εκφράζοντας απόλυτα το συναίσθημα και τις σκέψεις όλων όσοι είχαν την χαρά να δουλέψουν μαζί της και να την ζήσουν ως συνάδελφο και φίλη.

Καλό ταξίδι, Μαίρη…