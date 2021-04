Κοινωνία

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Γιατί μειώθηκε το όριο ταχύτητας

Αλλάζει το όριο ταχύτητας στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Για ποιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου ισχύει η αλλαγή.

Από τα 80 στα 70 χιλιόμετρα την ώρα μειώνεται το όριο ταχύτητας στο τμήμα της Λ. Βουλιαγμένης από τη Λ. Αλίμου έως την Ποσειδώνος, με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Θ. Κατσιγιάννης, επισήμανε πως με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, εκπονήθηκε μελέτη η οποία εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και από την οποία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Με την μείωση του ορίου ταχύτητας κατά 10 χιλιόμετρα επιτυγχάνεται μείωση των ατυχημάτων με τραυματισμό κατά 10% και μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων κατά 20%.

Μειώνεται η επικινδυνότητα πρόκλησης ατυχήματος από 32% που είναι στην ταχύτητα των 80 χιλιομέτρων την ώρα, σε 4,5% που αντιστοιχεί στην ταχύτητα των 70 χιλιομέτρων την ώρα.

Με την μείωση του ορίου ταχύτητας προκύπτουν περιβαλλοντικά οφέλη όπως, μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και των εκπομπών μονοξείδιου του άνθρακα, μείωση των εκπομπών υδρογονανθράκων και σωματιδίων, μείωση της έντασης θορύβου, μείωση του σχηματισμού όζοντος.

Με την καθιέρωση ενιαίου ορίου ταχύτητας 70 χιλιομέτρων την ώρα σε όλο το μήκος της Βουλιαγμένης αυξάνεται η διοχετευτική ικανότητα του συγκεκριμένου οδικού τμήματος. Η διοχετευτική ικανότητα για όριο ταχύτητας στα 80 χιλιόμετρα την ώρα είναι 1.700 οχήματα ανά ώρα και λωρίδα, ενώ για όριο ταχύτητας στα 70 χιλιόμετρα είναι 1.750 οχήματα ανά ώρα και λωρίδα.

Παράλληλα, όπως επισήμανε ο κ. Κατσιγιάννης, το πράσινο κύμα (ταχύτητα συντονισμού σηματοδοτών) έχει καθορισθεί για ταχύτητα 70 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ υπογράμμισε πως η απώλεια χρόνου των μετακινούμενων λόγω μείωσης του ορίου ταχύτητας είναι μικρότερη του ενός λεπτού.

Επιπρόσθετα τονίστηκε πως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οδηγίες μελετών οδικών έργων (ΟΜΟΕ) για τη χώρα μας, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για αστικές αρτηρίες με χαρακτηριστικά όπως του συγκεκριμένου οδικού τμήματος είναι τα 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο κ. Πατούλης χαιρέτισε την ομόφωνη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου επισημαίνοντας ότι «προτεραιότητά μας είναι η προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε το περιβάλλον με στοχευμένες δράσεις, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες οδικές ανάγκες. Η Περιφέρεια Αττικής – εναρμονιζόμενη με τις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διεθνείς πρακτικές – θα συνεχίσει συστηματικά να ελέγχει και να μελετά τα όρια ταχύτητας στους κυκλοφοριακούς άξονες , ειδικά αυτά που έχουν καθορισθεί αρκετά χρόνια πριν , προκειμένου να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες, στη κατεύθυνση καλύτερων συνθηκών οδικής ασφάλειας στην Αττική».

Σημειώνεται από την Περιφέρεια Αττικής πως στο τμήμα της λεωφόρου Βουλιαγμένης από τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι την Ποσειδώνος, το όριο ταχύτητας έχει καθοριστεί στα 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ αντίθετα σε όλο το υπόλοιπο τμήμα της λεωφόρου Βουλιαγμένης το όριο είναι 70 χιλιόμετρα. Το όριο των 80 χιλιομέτρων που ισχύει σήμερα, έχει καθιερωθεί τουλάχιστον 25 χρόνια πριν, όταν κατά μήκος του συγκεκριμένου οδικού τμήματος υπήρχαν ελάχιστες δραστηριότητες. Σήμερα, όπως τονίζει η Περιφέρεια, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, με πλήθος δραστηριοτήτων, με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και ποικιλόμορφη σύνθεση κυκλοφορίας, γι’ αυτό και κρίθηκε ότι έπρεπε να επαναξιολογηθεί και να επαναπροσδιοριστεί το όριο ταχύτητας της οδού με τα νέα δεδομένα.

