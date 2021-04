Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο AstraZeneca: Ο ΕΟΦ για το θάνατο στο Ίλιον

Η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για το θάνατο της γυναίκας στο Ίλιον και η θέση της οικογένειάς της.

«Με βάση τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής δεδομένα ο θάνατος δεν φαίνεται να συσχετίζεται με τον εμβολιασμό, καθώς επισυνέβη επί εδάφους διαπιστωθέντος βαρέος υποκείμενου νοσήματος», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για το θάνατο της γυναίκας στο Ίλιον, μισή ώρα μετά τον εμβολιασμό της με το εμβόλιο της AstraZeneca.

«Αναμένεται, πλην του πορίσματος και η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση με παθολογοανατομικά ευρήματα», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο δικηγόρος της οικογένειας της γυναίκας ισχυρίστηκε ότι «υπάρχουν ενδείξεις ότι ο θάνατος οφείλεται και στο εμβόλιο», τονίζοντας ότι, «η προκαταρκτική βρίσκεται σε εξέλιξη».

Είπε πως η γυναίκα είχε ερωτηθεί για την κατάσταση της υγείας της και «δεν είχε κρύψει τίποτα και πριν από ένα μήνα είχε κάνει εξετάσεις και ήταν μια χαρά». Τόνισε δε ότι, η γυναίκα πήγε καλόπιστα και χωρίς ενδοιασμούς, αλλά με χαρά για να κάνει το εμβόλιο.

