Κοινωνία

Τραγωδία: νεκροί εργάτες που κεραυνοβολήθηκαν από ρεύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ και θρήνος για τους άτυχους εργάτες που έχασαν την ζωή τους ακαριαία, ενώ έκαναν έργα για την ΔΕΗ.

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Γυμνό Αμαρύνθου, στην Εύβοια.

Κατά τη διάρκεια εργασιών υπογειοποίησης καλωδίων και αντικατάστασης κολώνας της ΔΕΗ, τρεις εργάτες χτυπήθηκαν από το ρεύμα και σκοτώθηκαν ακαριαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας εκ των εργατών βρέθηκε νεκρός πάνω στην κολώνα και για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικο βραχιονοφόρο όχημα, καταφέρνοντας τελικά να απεγκλωβίσουν τη σορό του μετά από αρκετή ώρα.

Εκτός από τους τρεις νεκρούς υπάρχει κι ένας ακόμη εργάτης ο οποίος είναι σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Χαλκίδας.

Από το πρωί της Πέμπτης υπήρχε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στο σημείο και οι άτυχοι εργάτες αφότου ήρθε το ρεύμα συνέχισαν υπό χαμηλή τάση να εργάζονται και συνέβη το μοιραίο, όπως αναφέρουν πολίτες της περιοχής.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο νεκροί είναι Έλληνες και ο τρίτος συνάδελφός τους αλβανικής καταγωγής που ζούσε σε κοντινό χωριό από αυτό που συνέβη η τραγωδία.

Το δυστύχημα έγινε στην πλατεία του χωριού, όπου γινόταν αντικατάσταση κεντρικής κολώνας με κατοίκους του χωριού να γίνονται αυτόπτες μάρτυρες της φρίκης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ κ. Γιώργο Αδαμίδη εξωτερικά συνεργεία εργάζονταν στην περιοχή του Γυμνού Ευβοίας για συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του δικτύου. «Η πρώτη εικόνα που ξέρουμε είναι πως έγινε κάποιο ατύχημα, κόπηκε κάποιο σύρμα και με την ταλάντωση του έτσι όπως κόπηκε και πήγε και ακούμπησε στην μέση τάση, αφού ηλεκτρίστηκε αυτό με την σειρά του τρεις εργαζόμενοι στην κολώνα τους χτύπησε το ρεύμα, περισσότερο από 20.000volt επιφέροντας τους ακαριαίο θάνατο, δεν έχουμε ακόμα την εικόνα γιατί τώρα πηγαίνουν στο σημείο για αυτοψία».

Φωτογραφία: evima.gr