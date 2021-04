Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: η θετική επίδραση του στρες, τα κόκκινα μάτια και ο θυρεοειδής

Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στη σωματική, στην ψυχική, αλλά και στην πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 3 Απριλίου, στις 10:30, ενημερωνόμαστε για μια νέα μελέτη που αποκαλύπτει τη θετική επίδραση του στρες στον εγκέφαλο, μαθαίνουμε πώς συνδέεται ο θυρεοειδής μας με το έντερο και την covid-19, καθώς και μερικούς έξυπνους τρόπους για να τρώμε καθημερινά τις απαραίτητες φυτικές ίνες

Την Κυριακή 4 Απριλίου, στις 10:30, ερευνούμε εάν τα κόκκινα μάτια οφείλονται στην covid-19 ή σε αλλεργία. Επίσης, ανακαλύπτουμε πώς το snacking γίνεται επιστήμη για το καλό μας, πώς αντιμετωπίζουμε την ενόχληση στη φτέρνα, αλλά και πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε μπάνιο τον σκύλο μας.

