Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: “Καμπανάκι” για Αττική και Θεσσαλονίκη

Ποια είναι η εικόνα στην χώρα για την διασπορά του κορονοϊού. Τι είπε για το άνοιγμα δραστηριοτήτων και τα self test.



Το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι επιβαρυμένο ενώ ο κορονοϊός δοκιμάζει ολόκληρο τον πλανήτη, δήλωσε η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου , κατά την ενημέρωση για την πανδημία της νόσου covid-19.



Έκανε λόγο για μεγάλη διασπορά του ιού στην επικράτεια αλλά και για στοιχεία σταθεροποίησης. Ο αριθμός των κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα άγγιξε τα 19.000 νέα κρούσματα, με το δείκτη θετικότητας να φτάνει το 6,8%. Τα ενεργά κρούσματα έφτασαν τα 27.000, με τα μισά να βρίσκονται στην Αττική. Χαρακτηριστικά είπε ότι παρατηρείται σταθεροποίηση στην Ν . Ελλάδα και αύξηση κρουσμάτων στην Β. Ελλάδα. Ενδεικτικά στην Θεσσαλονίκη η αύξηση άγγιξε το 28% και τα ενεργά κρούσματα έφτασαν τα 2.000. Επίσης έκανε λόγο για συστηματική αύξηση σε νησιωτικές περιοχές.



Η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει παρόλο που παρατηρείται σταθεροποίηση στις νέες εισαγωγές. Αυτή τη στιγμή στην επικράτεια νοσηλεύονται σε απλές κλίνες 5.200 ασθενείς. Αυξητική τάση παρατηρείται στην Μακεδονία στις εισαγωγές ασθενών. Η καθηγήτρια είπε ότι η σταθεροποίηση θα προηγηθεί της αποκλιμάκωσης της πίεσης του ΕΣΥ.



Μίλησε για σταδιακό και πολύ προσεκτικό άνοιγμα των δραστηριοτήτων με στόχο την αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων. Αναφέρθηκε στα ατομικά τεστ ως το νέο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά όπως τόνισε κυρίαρχο όπλο παραμένει η ευλαβική τήρηση των μέτρων προστασίας.

