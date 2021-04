Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι περιοχές με τα περισσότερα θετικά rapid test

Μαζικές δειγματοληψίες από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ και των ΚΟΜΥ σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα. Οι περιοχές με τα περισσότερα θετικά τεστ.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Παρασκευή 2 Απριλίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Συνολικά, σε 123 μαζικές δειγματοληψίες σε 53 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 18.981 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 361 κρούσματα (1,90%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης: Πραγματοποιήθηκαν 366 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,82%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Διονύσου: Πραγματοποιήθηκαν 347 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,15%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 24 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου: Πραγματοποιήθηκαν 386 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (4,14%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου: Πραγματοποιήθηκαν 351 rapid test και προέκυψαν 21 θετικά (5,98%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Γαλατσίου: Πραγματοποιήθηκαν 773 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (1,29%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 849 rapid test και προέκυψαν 25 θετικά (2,94%). Αφορούν σε 15 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίου Δημητρίου: Πραγματοποιήθηκαν 690 rapid test και προέκυψαν 15 θετικά (2,17%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Γλυφάδας: Πραγματοποιήθηκαν 671 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,04%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά: Πραγματοποιήθηκαν 713 rapid test και προέκυψαν 22 θετικά (3,08%). Αφορούν σε 13 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.





ΠΕ Θεσσαλονίκης: Νότια Πύλη ΔΕΘ: Πραγματοποιήθηκαν 578 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (1,90%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη: Πραγματοποιήθηκαν 241 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (4,56%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς: Πραγματοποιήθηκαν 152 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (4,60%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Κρυονέρι, Δήμος Λαγκαδά: Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,77%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης: Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,38%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Τρίκορφο: Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Στάμνα: Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου: Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος: Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,22%). Αφορά σε άνδρα 32 ετών.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος: Πραγματοποιήθηκαν 82 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,22%). Αφορά σε γυναίκα 48 ετών.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Αγρινίου: Πραγματοποιήθηκαν 156 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άνδρου: Γαύριο: Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Δημητσάνα: Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη: Πραγματοποιήθηκαν 155 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,64%). Αφορά σε γυναίκα 51 ετών.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας: Πραγματοποιήθηκαν 84 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,57%). Αφορά σε άνδρα 55 ετών.

ΠΕ Άρτας : Πλατεία Εθνικής Αντίστασης: Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Εργατικές Κατοικίες Παραλίας: Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,38%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Παύλος, Δήμος Ορχομενού: Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Λούτσι: Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Άγιος Θωμάς: Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,29%). Αφορά σε άνδρα 72 ετών.





ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Αιλιανού: Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,62%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.

ΠΕ Δράμας: Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας: Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,32%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Δράμας: Αργυρούπολη: Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,50%). Αφορά σε γυναίκα 59 ετών.

ΠΕ Έβρου: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης: Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,16%). Αφορά σε άνδρα 26 ετών.

ΠΕ Έβρου: Πάρκο Καρτάλη: Πραγματοποιήθηκαν 146 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Σουφλί: Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Πνευματικό Κέντρο Σαμοθράκης: Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Πύργος Ιστιαίας: Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κτελ Χαλκίδας: Πραγματοποιήθηκαν 152 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (4,60%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Περιφερειακό Ιατρείο Λουκισίων: Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ζακύνθου: Άγιος Λέοντας: Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,89%). Αφορά σε γυναίκα 70 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Αμαλιάδα: Πραγματοποιήθηκαν 210 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Στρούσι: Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,71%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 62 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Ρουπάκι: Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ημαθίας: Πλατεία Ελιά Βέροιας: Πραγματοποιήθηκαν 306 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,98%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 72 έτη.

ΠΕ Ηρακλείου: Ενετική Λοτζιά, Ηράκλειο: Πραγματοποιήθηκαν 929 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (0,64%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Θεσπρωτίας: Πέρδικα: Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Πύρρου: Πραγματοποιήθηκαν 273 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ιωαννίνων: Ελληνικό: Πραγματοποιήθηκαν 119 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,84%). Αφορά σε γυναίκα 80 ετών.

ΠΕ Καβάλας: Ασιμιανά: Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καβάλας: Πολύστυλο: Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καλύμνου: Κεντρικό Λιμένας Καλύμνου: Πραγματοποιήθηκαν 120 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (5,83%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Καλύμνου: Ξηρόκαμπος: Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,98%). Αφορά σε γυναίκα 71 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Φράγκο: Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Άγιος Βησσάριος Σοφάδων: Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας: Πραγματοποιήθηκαν 362 rapid test και προέκυψαν 19 θετικά (5,25%). Αφορούν σε 13 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Παλαμάς: Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Πασχαλίτσα Σοφάδων: Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Αγνάντερο Μουζακίου: Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,85%). Αφορά σε άνδρα 71 ετών.





ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά: Πραγματοποιήθηκαν 146 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (8,22%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Άργος Ορεστικό: Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,94%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας: Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,42%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας: ΠΕ Κοζάνης: Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας: Πραγματοποιήθηκαν 129 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,10%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Κοζάνης: Σίδερα: Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (43,59%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 67 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Λουτράκι: Πραγματοποιήθηκαν 199 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,50%). Αφορά σε άνδρα 46 ετών.

ΠΕ Κορινθίας: Δερβένι: Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,88%). Αφορά σε γυναίκα 38 ετών.

ΠΕ Κω: Super Market Lidl: Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,33%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 64 έτη.

ΠΕ Λακωνίας: Γεράκι: Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας: Πραγματοποιήθηκαν 414 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,69%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Άγιου Θωμά: Πραγματοποιήθηκαν 159 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,26%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Κοιλάδα: Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μελίβοια: Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Ραχούλα: Πραγματοποιήθηκαν 33 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Αργυροπούλι: Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,98%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Αμυγδαλέα: Πραγματοποιήθηκαν 3 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Δαμάσι: Πραγματοποιήθηκαν 33 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Ελευθερές: Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κουτσόχερο: Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μεσοχώρι: Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μάνδρα: Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Βλαχογιάννι: Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (4,13%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Αμούρι: Πραγματοποιήθηκαν 33 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πραιτώρι: Πραγματοποιήθηκαν 18 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Μαγούλα: Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Αγίου Αθανασίου: Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,78%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Ευαγγελισμός: Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (5,88%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα: Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Κοινότητα Νικιάνας: Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Κοινότητα Νικιάνας: ΠΕ Λήμνου: Αγία Τριάδα: Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Κτελ Βόλου: Πραγματοποιήθηκαν 276 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,45%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου: Πραγματοποιήθηκαν 469 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,28%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας: Πραγματοποιήθηκαν 187 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,53%). Αφορά σε άνδρα 62 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού: Πραγματοποιήθηκαν 200 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Πλατεία Μεσσήνης: Πραγματοποιήθηκαν 165 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά

ΠΕ Ξάνθης: Κεντρική Πλατεία Ξάνθης: Πραγματοποιήθηκαν 178 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,68%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Νάουσας: Πραγματοποι

Πλατεία Νάουσας: ΠΕ Πέλλας: Γιαννιτσά: Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (5,11%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

Γιαννιτσά: ΠΕ Πέλλας: Ακρολίμνη: Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,20%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

Ακρολίμνη: ΠΕ Πέλλας: Μελίσσι: Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (12,76%). Αφορούν σε 5 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

Μελίσσι: ΠΕ Πιερίας: Κορινός: Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Κορινός: ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη: Πραγματοποιήθηκαν 154 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Ανδρομάχη: ΠΕ Ρεθύμνου: Κοινότητα Γερανίου: Πραγματοποιήθηκαν 130 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Κοινότητα Γερανίου: ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης: Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πλατεία Ειρήνης: ΠΕ Ροδόπης: Σαμοθράκης 12: Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Σαμοθράκης 12: ΠΕ Ρόδου: Διμυλιά: Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Διμυλιά: ΠΕ Σάμου: Κοινοτικό Ιατρείο Λέκκας: Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (9,67%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 51 έτη.

Κοινοτικό Ιατρείο Λέκκας: ΠΕ Σερρών: Θερινό Θεατράκι: Πραγματοποιήθηκαν 298 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,34%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

Θερινό Θεατράκι: ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Γαλησσά: Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Κοινότητα Γαλησσά: ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων: Πραγματοποιήθηκαν 244 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Καλαμπάκας: Πραγματοποιήθηκαν 113 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Παναγίας: Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Διάβας: Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Πύλης: Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πλατεία Πύλης: ΠΕ Φθιώτιδας: Λαϊκή Αγορά Γαλανέικα: Πραγματοποιήθηκαν 147 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,68%). Αφορά σε γυναίκα 18 ετών.

Λαϊκή Αγορά Γαλανέικα: ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία: Πραγματοποιήθηκαν 168 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,59%). Αφορά σε γυναίκα 55 ετών.

Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία: ΠΕ Φθιώτιδας: Μαλεσίνα: Πραγματοποιήθηκαν 198 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Μαλεσίνα: ΠΕ Φθιώτιδας: Κυρτώνη: Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Κυρτώνη: ΠΕ Φλώρινας: Μελίτης: Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Μελίτης: ΠΕ Φλώρινας: Λέχοβο: Πραγματοποιήθηκαν 144 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (5,56%). Αφορούν σε 7 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 68 έτη.

Λέχοβο: ΠΕ Φωκίδας: Κυριακοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Ιτέας: Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Κυριακοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Ιτέας: ΠΕ Χαλκιδικής: Αρναία: Πραγματοποιήθηκαν 88 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χανίων: Δημαρχείο Βρυσών: Πραγματοποιήθηκαν 128 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,56%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.

Δημαρχείο Βρυσών: ΠΕ Χανίων: Δημαρχείο Γερολάκου: Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,56%). Αφορά σε άνδρα 39 ετών.

Δημαρχείο Γερολάκου: ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου: Πραγματοποιήθηκαν 226 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,33%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

