Κοινωνία

Καιρός: έρχεται αφρικανική σκόνη και ζέστη!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται να κορυφωθεί το φαινόμενο και πότε θα υποχωρήσει.

Αποπνικτική αναμένεται να είναι η ατμόσφαιρα έως τη Δευτέρα, λόγω συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας, σύμφωνα με το προγνωστικό σύστημα DUSTMeteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Έτσι, εκτός από την αναμενόμενη άνοδο της θερμοκρασίας, έως και τη Δευτέρα ο καιρός θα επηρεαστεί και από το συγκεκριμένο φαινόμενο.

Η αύξηση των συγκεντρώσεων θα ξεκινήσει από τα δυτικά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, θα κορυφωθεί την Κυριακή και θα υποχωρήσει τη Δευτέρα σταδιακά από τα βόρεια.

Διαβάστε ακόμη:

Καιρός: νοτιάδες με ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές το Σάββατο