Υγεία - Περιβάλλον

Βρετανία – εμβόλιο AstraZeneca: 7 θάνατοι εμβολιασμένων από θρόμβωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 30 περιπτώσεις μέχρι και τις 24 Μαρτίου, σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό φαρμάκων.

Επτά άνθρωποι που εμβολιάσθηκαν με το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της Covid-19 απεβίωσαν από αιματικούς θρόμβους, σε ένα σύνολο 30 τέτοιων περιστατικών που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο βρετανικός οργανισμός φαρμάκων (MHRA).

Από τα 30 περιστατικά που είχαν καταγραφεί μέχρι και τις 24 Μαρτίου, «επτά δυστυχώς κατέληξαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο MHRA.

Η ρυθμιστική αρχή διευκρίνισε πως στις 24 Μαρτίου της είχαν γνωστοποιηθεί 22 περιστατικά εγκεφαλικής φλεβικής θρόμβωσης και άλλα οκτώ περιστατικά θρομβώσεων που συνδέονται με έλλειμμα αιμοπεταλίων, ενώ είχαν χορηγηθεί συνολικά 18,1 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου.

«Η εμπεριστατωμένη εξέταση αυτών των περιστατικών συνεχίζεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διευθύντρια του MHRA Τζουν Ρέιν. Η ίδια διευκρινίζει πως καμιά παρόμοια περίπτωση δεν έχει γνωστοποιηθεί για το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

«Τα πλεονεκτήματα του εμβολίου της AstraZeneca για την πρόληψη της μόλυνσης με Covid-19 και των επιπλοκών της συνεχίζουν να είναι κατά πολύ ανώτερα των κινδύνων και το κοινό πρέπει να συνεχίσει να κάνει το εμβόλιο που καλείται να κάνει», πρόσθεσε.

Σε γνωμοδότηση που δημοσιοποίησε προχθές, Πέμπτη, σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων που χορηγούνται στη χώρα, ο MHRA είχε σημειώσει πως «ο κίνδυνος να εμφανίσει κάποιος αυτού του τύπου τους αιματικούς θρόμβους είναι πολύ μικρός».

Γενικότερα «ο αριθμός και η φύση των ανεπιθύμητων παρενεργειών που έχουν επισημανθεί ως τώρα δεν είναι ασυνήθιστοι σε σύγκριση με άλλους τύπους εμβολίων που χρησιμοποιούνται ευρέως», σύμφωνα με την ίδια.