“Πυρά” από την Αντιπολίτευση για το “μπλόκο” στο λιανεμπόριο

Σφοδρές επικρίσεις στην Κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας.

Η αναστολή της επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας από τη Δευτέρα 5 Απριλίου μέχρι τις 12 Απριλίου πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από την Αντιπολίτευση.

«Ο Πρωθυπουργός να εξηγήσει στους πολίτες τι άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες και ανεστάλη το άνοιγμα του λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη και να δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής», ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι «χθες το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης εξηγούσε πόσο έχει πετύχει η Κυβέρνησή του στη διαχείριση της πανδημίας και προσπαθούσε να πείσει πως έχει σχέδιο. Το βράδυ η επιστημονική Επιτροπή ακύρωνε το άνοιγμα του λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, που ο κ. Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει πριν λίγες ώρες».

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση σχολιάζει ότι «δεν περίμενε κανείς αυτό για να καταλάβει το μπάχαλο της Κυβέρνησης». «Περιμένουμε, όμως, από τον κ. Μητσοτάκη να εξηγήσει στους πολίτες τι άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και να δώσει τα πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής στη δημοσιότητα», τονίζει. Αυτό, προσθέτει, ώστε «να δούμε επιτέλους αν η Κυβέρνηση έχει ακολουθήσει έστω και μισή εισήγηση των ειδικών ή τους έχει μόνο και μόνο για να τους επιρρίπτει ευθύνες όποτε τα κάνει μαντάρα».

Για «εμπαιγμό και κοροϊδία των πολιτών, των μικρομεσαίων και των εργαζομένων που βρίσκονται ένα χρόνο τώρα μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας», κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25, επικρίνοντας την Κυβέρνηση για τις πρόσφατες ανακοινώσεις της. Προσθέτει ότι «οι παλινωδίες, η εγκληματική διαχείριση και το μπάχαλο μιας επικίνδυνης τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την οικονομία κυβέρνησης, είναι πια το “νέο νορμάλ”».

