Κορονοϊός – Γαλλία: πόσο θα στοιχίσει το νέο lockdown στην Οικονομία

«Καμπανάκια» από τον Υπουργό Οικονομικών και τον κεντρικό τραπεζίτη. Επιδόματα και ενισχύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ύψους 11 δις ευρώ μέσα στον Απρίλιο.

Τα νέα περιοριστικά μέτρα για να ανακοπεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού ωθούν τη γαλλική κυβέρνηση να μειώσει κατά μία εκατοστιαία μονάδα, στο 5%, την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της Γαλλίας το 2021, δηλώνει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 150.000 εμπορικών καταστημάτων ήταν απολύτως απαραίτητο για να επιβραδυνθεί η αναπαραγωγή του ιού. Όμως τα μέτρα αυτά θα έχουν αντίκτυπο στη γαλλική οικονομία. Πρόκειται έτσι να αναθεωρήσουμε την πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη από το 6% στο 5% για το 2021», εξηγεί ο κ. Λεμέρ στο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας Le Journal du dimanche που κυκλοφορεί.

Το 2020, το γαλλικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 8,2%.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά εκτίμησε την Πέμπτη ότι τα περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα «δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγάλη αναθεώρηση της πρόβλεψης» του γαλλικού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος, που κάνει λόγο για ανάπτυξη 5,5% του ΑΕΠ φέτος, αν η εφαρμογή τους δεν διαρκέσει πέρα από «τις αρχές του Μαΐου».

Το συνολικό κόστος των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων που χορηγεί το γαλλικό κράτος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 11 δισεκ. ευρώ τον Απρίλιο, θυμίζει ο Μπρουνό Λεμέρ στη JDD, προσθέτοντας ότι «η προεδρική υπόσχεση “ό,τι κι αν κοστίσει” θα τηρηθεί». Η πολιτική στήριξης θα συνεχιστεί «για τόσο διαρκέσει η υγειονομική κρίση», υπογραμμίζει.

Το τέλος της στήριξης από το δημόσιο θα είναι προοδευτικό, ενώ «σε ορισμένους τομείς που υφίστανται πλήγμα διαρκείας, όπως ο αεροναυτικός, η στήριξη θα συνεχιστεί», συμπληρώνει ο υπουργός.

«Όμως θέλω να καθησυχάσω τους Γάλλους: δεν δυσκολευόμαστε να εκδίδουμε χρέος στις αγορές, με πολύ χαμηλά επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επιβεβαιώσει τη συνέχιση της νομισματικής πολιτικής της για τη στήριξη της οικονομίας», συνεχίζει.

Επαναλαμβάνει ότι το νέο δημόσιο χρέος θα πρέπει να αποπληρωθεί μετά την κρίση, κάτι ωστόσο που θεωρεί απόλυτα εφικτό χάρη «στην ισχυρή ανάπτυξη» που προβλέπει και «την καλύτερη διαχείριση των δημοσίων λειτουργικών δαπανών και τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων – ξεκινώντας από αυτή των συντάξεων».

Προτού δεσμευθεί ότι θα υπάρξει νέο σχέδιο για να ανακάμψει η οικονομία, ο κ. Λεμέρ θέλει να «συνεχίσει να εκταμιεύει με ταχύτητα τα 100 δισεκ. ευρώ» του προγράμματος που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο, τα μισά από τα οποία αναμένεται να έχουν δαπανηθεί μέχρι το τέλος του 2021.

Ο Γάλος υπουργός Οικονομίας εξάλλου στηλιτεύει για ακόμη μια φορά την βραδύτητα ορισμένων χωρών στη διαδικασία επικύρωσης του ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης, που θα διαθέτει κεφάλαια 750 δισεκ. ευρώ.

«Η Γαλλία έπρεπε να λάβει 5 δισεκ. τον Ιούλιο. Αλίμονο, είναι ελάχιστα πιθανό πως θα λάβουμε το ποσό αυτό τη συγκεκριμένη ημερομηνία», σημειώνει.