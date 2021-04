Οικονομία

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: οι τρεις προϋποθέσεις για την έλευση τουριστών

Πώς θα έρχονται οι τουρίστες στη χώρα μας από τις 14 Μαΐου. Τι προβλέπεται για όποιον βρεθεί θετικός στον κορονοϊό. Οι χώρες - στόχοι της κυβέρνησης.

Με τρεις προϋποθέσεις θα μπορούν να επισκεφθούν οι τουρίστες τη χώρα μας από τις 14 Μαΐου και μετά, όταν και ανοίγει ο τουρισμός στην Ελλάδα.

Όπως δήλωσε η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι", οι τουρίστες θα μπορούν να επισκεφθούν τη χώρα μας εάν έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, εάν έχουν αναρρώσει από κορονοϊό ή αν έχουν κάνει τεστ.

"Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δεχθεί ο τουρίστας έλεγχο στις πύλες εισόδου της χώρας” πρόσθεσε και σημείωσε ότι για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα υπάρχει καραντίνα.

Εξήγησε παράλληλα ότι εάν βρεθεί κάποιος θετικός, θα υπάρχουν ξενοδοχεία απομόνωσης, κοντά στις πύλες εισόδου. Η κ. Ζαχαράκη τόνισε δε ότι τα μέτρα για τους τουρίστες θα είναι ίδια με αυτά που ισχύουν για τους πολίτες: μάσκες, αποστάσεις κτλ.

Η υφυπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε στη διπλωματία του τουρισμού, τονίζοντας ότι γίνεται, από πλευράς της κυβέρνησης, η υπέρτατη προσπάθεια, τόσο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου θα βρεθεί σύντομα ο πρωθυπουργός, όσο και στη Ρωσία, για την προσέλκυση τουριστών.

“Προσβλέπουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής” πρόσθεσε η κ. Ζαχαράκη τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι από τις χώρες, στις οποίες προσβλέπει η Ελλάδα, καθώς προχωρούν εκεί οι εμβολιασμοί. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι γίνεται συζήτηση και με κράτη τρίτων χωρών για να υπάρξουν και από εκεί τουρίστες.

