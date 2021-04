Κοινωνία

Στους 30 βαθμούς Κελσίου “σκαρφάλωσε” ο υδράργυρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια περιοχή της Ελλάδας καταγράφηκε η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή. Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ο καιρός θυμίζει καλοκαίρι. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή καταγράφηκαν στη βόρεια Κρήτη, όπου ο υδράργυρος στα Χανιά έσπασε το φράγμα των 30 βαθμών Κελσίου (30,1 στο Νεροκούρο και 29,9 στις Βρύσες).

Υπεύθυνοι για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Βόρεια Κρήτη, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου, είναι οι πολύ ενισχυμένοι νότιοι καταβατικοί άνεμοι, οι οποίοι καθώς κατέρχονται στις βόρειες πλαγιές των ορεινών όγκων του νησιού, έχουν ως αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας με παράλληλη σημαντική υποχώρηση της σχετικής υγρασίας.

Τη Δευτέρα αναμένονται κατά τόπους λασποβροχές και σποραδικές καταιγίδες, υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην Κρήτη, καθώς επίσης και πάλι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης.

Φωτιά στην Άνδρο: εκκενώθηκαν οικισμοί

Lockdown: Θα πληρώσουν ακριβά τον... καφέ

Σεισμός στην Κρήτη