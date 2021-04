Κοινωνία

Απάτη... πολυτελείας με super cars (εικόνες)

Εμπλέκεται εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων. Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του κυκλώματος.

Κύκλωμα που διέπραττε απάτες με super cars εξάρθρωσε το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Συγκεκριμένα, τον παρελθόντα Φεβρουάριο προσήλθε Έλληνας στο Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και κατήγγειλε ότι του αφαίρεσαν, από το χώρο στάθμευσης του Αερολιμένα, πολυτελές αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, που είχε σταθμεύσει προκειμένου να πραγματοποιήσει ταξίδι στο εξωτερικό.

Το ανωτέρω όχημα, από το οποίο όμως είχαν αφαιρέσει τον κινητήρα, τις πόρτες, το καπό και άλλα εξαρτήματα, βρέθηκε την επομένη της καταγγελίας, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ) στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας και μετά από την ανάλυση των συλλεχθέντων ερευνητικών δεδομένων, αποκαλύφθηκε η δράση συμμορίας με εμπλεκόμενη εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων.

Όπως διαπιστώθηκε, ο καταγγέλλων κατ’ εντολή συλληφθέντα Έλληνα, εμπλεκόμενου με την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων, στάθμευσε το αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο κατόπιν παρέλαβε μέλος της σπείρας, το οδήγησε σε αποθήκη, όπου άλλα μέλη της σπείρας ανέλαβαν την αποσυναρμολόγησή του.

Μετά την αποσυναρμολόγηση, άλλα μέλη της σπείρας μετέφεραν το σασί και άλλα μηχανικά μέρη του οχήματος στη Μεταμόρφωση, προκειμένου μετά τη δήλωση κλοπής να αιτηθεί ο κάτοχός του, αποζημίωση από την Ασφαλιστική Εταιρεία.

Στη συνέχεια τα μέλη της σπείρας θα μοιράζονταν μεταξύ τους το μεγάλο ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Μετά από έρευνες στις οικίες των εμπλεκομένων, στην αποθήκη και στην προαναφερόμενη εταιρεία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-122- οχήματα, εκ των οποίων τα περισσότερα πολυτελή

-4- δίκυκλα

τρέιλερ μεταφοράς οχημάτων

ηλεκτρονικός υπολογιστής

πλήθος εγγράφων και πινακίδων κυκλοφορίας

κυνηγετική καραμπίνα

πλήθος κινητών τηλεφώνων

Γι όλα τα κατασχεμένα οχήματα, εξετάζεται η νομιμότητα κατοχής και προέλευσής τους.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

