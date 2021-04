Αθλητικά

Σκηνές... ροκ στο ΟΑΚΑ μετά τον διασυρμό της ΑΕΚ

Στον "αέρα" το μέλλον του Χιμένεθ στον πάγκο της Ένωσης.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλεί η συντριβή (1-5) της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ!

Στο στρατόπεδο της «Ένωσης» και, φυσικά, στις τάξεις των οπαδών, επικρατεί μεγάλη απογοήτευση, όπως αυτή εκφράστηκε, άλλωστε, από μέλη της Original, που σταμάτησαν τους παίκτες με τη λήξη του ντέρμπι και δεν τους άφηναν να πάνε στη φυσούνα, ζητώντας τους να βγάλουν τις φανέλες τους!

Μετά τον διασυρμό των «κιτρινόμαυρων», ωστόσο, σε εξαιρετικά δυσμενή θέση βρίσκεται πια ο Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης έφυγε «σκασμένος» από το ΟΑΚΑ στο ημίχρονο του αγώνα και με το σκορ στο 0-4. Είναι δεδομένο ότι οι δυο τους θα τα πουν σύντομα και πως το μέλλον του Ισπανού τεχνικού στην ΑΕΚ είναι στον «αέρα»...

ΠΑΕ ΑΕΚ: Συγνώμη για ένα από τα χειρότερα βράδια στην ιστορία μας

Η ΠΑΕ αεκ με ανάρτησή της στα social media ζήτησε συγνώμη από τον κόσμο για την ταπεινωτική ήττα «Λήξη του αγώνα: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-5. Μιά μεγάλη συγγνώμη από όλους μας στους οπαδούς της ομάδας μας για ένα από τα χειρότερα βράδια στην ιστορία μας.»

Ισοφάριση της ήττας μετά από 49 χρόνια

Σχεδόν 90 χρόνια ιστορίας έχουν οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.

Σε αυτό το διάστημα, μόνο μία φορά είχε γνωρίσει η ΑΕΚ αντίστοιχη εντός έδρας συντριβή από τους «ερυθρόλευκους» όσο το σημερινό 1-5 στο ΟΑΚΑ. Η προηγούμενη ευρύτερη νίκη του Ολυμπιακού ακριβώς με το ίδιο σκορ, σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 26 Νοεμβρίου του 1972, δηλαδή σχεδόν πριν από μισό αιώνα!

Τότε το σκορ είχε διαμορφωθεί μέσα σε μόλις 25΄ λεπτά καθώς για τους νικητές τα γκολ πέτυχαν οι 35' Τριαντάφυλλος, 48' Αργυρούδης, 50' Δεληκάρης, 55' Γιούτσος, 60' Συνετόπουλος, ενώ για την ΑΕΚ μείωσε με πέναλτι ο Τάκης Νικολούδης στο 58΄.

Γενικά ακόμα και τη χρονιά του υποβιβασμού η ΑΕΚ είχε δεχθεί ένα ταπεινωτικό 6-0, αλλά στο «Γ. Καραϊσκάκης» και όχι στην έδρα της. Το σκορ αυτό συνιστά και τη μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού και είχε σημειωθεί για πρώτη φορά την αποφράδα 8η Φεβρουαρίου 1981, ανήμερα της τραγωδίας στο φαληρικό στάδιο.